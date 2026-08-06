Une "décision historique" pour l'Ukraine : la Suède va remettre à Kiev un cargo de la flotte fantôme russe

Le "Caffa", navire battant pavillon guinéen utilisé par Moscou pour contourner les sanctions internationales, avait été arraisonné par les forces armées suédoises en mars dernier.

Un navire au large de Trelleborg (Suède), en mai 2026 (illustration) ( TT NEWS AGENCY / JOHAN NILSSON )

Après la multiplication des interventions en pleine mer, une nouvelle étape dans la riposte à la stratégie de contournement de Moscou? La Suède va remettre à l'Ukraine un cargo de la flotte fantôme russe, arraisonné début mars et transportant, selon Kiev, du blé ukrainien volé des territoires occupés.

Cette décision est qualifiée "d'historique" par le ministre ukrainien des Affaires étrangères. Selon Andrii Sybyga, elle "constitue un précédent important, démontrant que l'action résolue des forces de l'ordre et des procureurs, conjuguée à l'indépendance et à l'impartialité de la justice, peut donner une traduction concrète au principe de responsabilité".

Entraide judiciaire

Dans les faits, la Cour suprême de Suède a refusé d'examiner le recours déposé par l'armateur, confirmant ainsi les deux jugements précédents qui ordonnent la remise à l'Ukraine du bateau et de sa cargaison, a-t-elle expliqué dans sa décision du mardi 4 août.

Le Caffa, un navire de 96 mètres (315 pieds), avait quitté Casablanca au Maroc le 24 février et faisait route vers Saint-Pétersbourg (Russie) lorsque la police suédoise, armée, est montée à bord au large de Trelleborg (sud), le 6 mars. Le parquet suédois l'avait saisi à la suite d'une demande d'entraide judiciaire émanant d'Ukraine, où le Caffa est sous le coup d'une investigation judiciaire, selon le jugement de première instance.

Le navire figure sur la liste des sanctions de l'Ukraine et naviguait sous un faux pavillon guinéen. 10 des 11 membres d'équipage étaient russes. Son propriétaire est difficile à identifier et le navire est soupçonné de ne pas disposer d'assurance, avait affirmé le ministre de la défense civile Carl-Oskar Bohlin suite à la saisie du navire.

Asphixier l'effort de guerre

La flotte fantôme russe désigne les navires, souvent vieillissants, en mauvais état, sans assurance adéquate et à la propriété opaque, qu'utilise Moscou pour contourner les sanctions occidentales. Plusieurs navires ont ainsi été araisonnés par les alliées de l'Ukraine. En pointe sur ce dossier, la France a ainsi intercepté cinq bâtiments depuis septembre 2025 dont le dernier, le "Deliver", un pétrolier de 275 mètres ayant quitté Marseille après paiement d'une amende par son armateur.

Le Caffa transportait une cargaison de céréales, d'après le commissaire aux sanctions ukrainien, Vladyslav Vlasiuk. Selon lui, le navire avait auparavant été impliqué dans le vol de céréales dans des territoires ukrainiens occupés, notamment dans le transport d'une cargaison depuis le port de Sébastopol, en Crimée, en juillet 2025. Le navire avait ensuite déchargé sa cargaison dans le port de Tartous, en Syrie, avait-il écrit dans une publication Facebook le 7 mars.

"Nous poursuivons nos efforts pour lutter contre la flotte fantôme russe et sa capacité à générer des revenus pour financer sa guerre", a ajouté pour sa part le ministre des Affaires étrangères, Andriï Sybiga.