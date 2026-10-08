Devon Energy cède ses actifs Eagle Ford à Crescent Energy pour 4,2 milliards de dollars

Devon Energy Corp. a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord définitif pour la vente de ses actifs situés dans le bassin d'Eagle Ford (Texas) à Crescent Energy Company, pour une contrepartie totale de 4,2 milliards de dollars en numéraire, sous réserve des ajustements d'usage à la clôture.

La transaction prend effet rétroactivement au 1er juillet 2026 et devrait être finalisée vers la fin de l'année 2026, sous réserve des autorisations réglementaires et des conditions de clôture habituelles.

"Céder un actif relativement mature dans un contexte de cours soutenus des matières premières améliore notre efficacité du capital à venir. Cela nous permet d'accélérer les rachats d'actions, de renforcer notre bilan et de créer davantage de valeur à long terme pour nos actionnaires", a déclaré Clay Gaspar, président-directeur général de Devon Energy.

Les actifs d'Eagle Ford cédés représentent environ 90 000 acres nets (environ 36 400 hectares) situés dans les comtés de Karnes, DeWitt et Gonzales, au Texas. Ils constituent environ 4% de la production totale de Devon exprimée en équivalent pétrole (BOE).

Le prix d'achat de 4,2 MdsUSD reflète pleinement la valeur de la production et des réserves de Devon dans l'Eagle Ford. Il est relutif (accrétif) par action, tant sur le flux de trésorerie disponible (free cash flow) que sur la valeur nette des actifs (NAV).

Cette cession prolonge la durée de vie des réserves du producteur pétrolier et gazier indépendant américain, abaisse son seuil de rentabilité global (breakeven) et réduit le taux de déclin de sa production de base.

Le produit net d'impôt servira à accélérer les rachats d'actions et à désendetter l'entreprise pour renforcer son bilan.

Devon Energy apportera des précisions complémentaires, notamment sur l'impact sur ses perspectives financières, lors de la publication de ses résultats du 3e trimestre 2026 le 5 novembre prochain.