Deux superpétroliers chinois transportant du pétrole saoudien quittent la mer Rouge

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* Xin Long Yang et Cosnew Lake transitent Bab el-Mandeb

* Des pétroliers transportant 4 millions de barils de brut saoudien à destination de la Chine

* Les navires affrétés par Sinopec ralentissent leur entrée dans la mer Rouge

* Baisse des transits par Bab el-Mandeb; le trafic dans le détroit d'Ormuz reste modéré

(Mise à jour de l'article du 23 juillet pour préciser, au paragraphe 7, que PetroChina est l'affréteur du Xin Long Yang) par Florence Tan et Siyi Liu

Deux superpétroliers chinois transportant au total 4 millions de barils de pétrole saoudien ont quitté la mer Rouge via le détroit de Bab el-Mandeb jeudi, selon des données maritimes, échappant apparemment au blocus imposé sur les livraisons de pétrole saoudien par les milices houthistes du Yémen, alors même que d’autres navires saoudiens étaient pris pour cible.

Le blocus de la mer Rouge par les Houthis, alignés sur l’Iran, aggrave les perturbations de l’approvisionnement énergétique mondial, alors que le détroit d’Ormuz, stratégiquement crucial, est pratiquement fermé en raison de la reprise des combats entre les États-Unis et l’Iran.

Le superpétrolier (VLCC) Xin Long Yang, battant pavillon singapourien, qui avait fait demi-tour et fait escale au milieu de la mer Rouge mardi, a repris sa route vers le sud tard mercredi, selon les données maritimes de LSEG.

Le VLCC Cosnew Lake, battant pavillon chinois, l’a suivi et les deux pétroliers ont quitté la mer Rouge plus tard dans la journée de jeudi, selon ces mêmes données.

Xin Long Yang faisait route vers le port de Qinzhou, dans le sud de la province du Guangxi, tandis que Cosnew Lake devrait décharger sa cargaison au port de Huizhou, dans la province du Guangdong, au sud de la Chine, selon ces données.

Les deux navires ont indiqué, via leurs émetteurs du système d’identification automatique, qu’ils avaient à leur bord un équipage chinois et qu’ils avaient chargé du pétrole brut au port saoudien de Yanbu en début de semaine, selon ces données.

Alors que les données maritimes rapportées jeudi par Reuters indiquent toujours que les deux navires étaient affrétés par Unipec, la branche commerciale du plus grand raffineur d’Asie, Sinopec 600028.SS , une source proche du dossier a déclaré vendredi que PetroChina 601857.SS était l’affréteur du Xin Long Yang.

On ignore si cela implique également un affréteur différent pour Cosnew Lake.

Cosco Shipping, qui gère les deux pétroliers, et Sinopec n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. PetroChina n’a pas immédiatement répondu vendredi à une demande de commentaires.

Au moins deux autres superpétroliers (VLCC) affrétés par Unipec et devant entrer dans la mer Rouge pour charger du pétrole brut saoudien au port de Yanbu plus tard ce mois-ci ont ralenti leur progression vers Bab el-Mandeb et effectuaient de petits cercles dans le golfe d’Aden, selon les données de la LSEG.

TRANSITS PAR LE DÉTROIT D’HORMUZ

Plus tôt jeudi, les Houthis ont annoncé avoir mené une opération militaire visant deux pétroliers saoudiens qui, selon eux, avaient violé le blocus. Les données maritimes ont montré que ces deux pétroliers approvisionnaient en pétrole brut des centrales électriques saoudiennes et des raffineries locales. L’agence de presse saoudienne SPA a indiqué par la suite que le navire saoudien Encelia avait été attaqué en mer Rouge et était en feu, mais que l’équipage était sain et sauf.

En raison du conflit au Moyen-Orient, le trafic maritime via Bab el-Mandeb a diminué et le trafic dans le détroit d’Ormuz est resté faible mercredi, selon les données de LSEG et de la société d’analyse de données Kpler.

Vingt-sept navires, dont cinq pétroliers et un transporteur de gaz de pétrole liquéfié (GPL), ont traversé le détroit de Bab el-Mandeb mercredi, selon les données de LSEG, contre 38 la veille. Les données de la société d’analyse Vortexa ont révélé qu’un superpétrolier (VLCC) avait quitté Bab el-Mandeb mercredi avec son transpondeur désactivé.

Deux superpétroliers (VLCC) ont quitté le détroit d’Ormuz jeudi, selon les données de LSEG. Le New Giant, transportant 2 millions de barils de brut irakien, faisait route vers le port de Rizhao, à l’est de la Chine, tandis que le Rotterdam Energy, chargé de 2 millions de barils de brut Upper Zakum provenant des Émirats arabes unis, a été repéré au large de Fujaïrah, selon les données de LSEG et de Kpler.

Trois navires de transport de matières premières ont transité par le détroit d’Ormuz mercredi, contre quatre la veille et 18 le mercredi précédent, selon Kpler.

Deux navires sont entrés dans le détroit en provenance du golfe d’Oman, dont un pétrolier transportant des produits pétroliers non raffinés qui a traversé les eaux iraniennes et un vraquier transportant des marchandises sèches fonctionnant en « mode sombre », c’est-à-dire avec son signal de suivi désactivé, selon les données de Kpler.

Au 20 juillet, on comptait 253 pétroliers chargés dans le Golfe, dont 102 pétroliers, 64 méthaniers et 66 transporteurs de gaz de pétrole liquéfié, selon les données de LSEG.