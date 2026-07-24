Ajoutez Boursorama parmi vos sources préférées sur Google

La fonctionnalité « source préférée » permet à Google de mieux prendre en compte vos habitudes de lecture. (crédit : Boursorama, image générée par IA)

Il est désormais possible d'ajouter Boursorama à vos sources préférées dans Google en cliquant sur le bouton dédié en haut de chaque article. Lorsque cette fonctionnalité vous est proposée, un simple clic suffit pour indiquer à Google que vous souhaitez voir davantage de contenus issus de Boursorama dans vos résultats d'actualité.

Mais à quoi ça sert ?

La fonctionnalité « source préférée » permet à Google de mieux prendre en compte vos habitudes de lecture. En choisissant Boursorama, vous augmentez les chances de retrouver nos contenus lorsque vous effectuez des recherches liées à l'actualité économique, aux marchés financiers, à l'investissement ou aux finances personnelles.

Vos résultats pourront ainsi faire une place plus importante aux analyses, décryptages, interviews, émissions vidéo et contenus pédagogiques publiés quotidiennement sur le portail.

Pourquoi choisir Boursorama comme source préférée ?

Parce qu'au-delà de l'actualité, Boursorama est l'un des écosystèmes d'information financière les plus complets accessibles gratuitement en France. Le portail rassemble chaque mois plusieurs dizaines de milliers d'actualités économiques et financières issues de sources reconnues telles que Reuters, l'AFP, Investir ou encore Le Particulier.

Choisir Boursorama comme source préférée, c'est aussi retrouver plus facilement l'accès à des milliers de données financières, à plus de 250.000 cotations couvrant l'ensemble des classes d'actifs, ainsi qu'à de nombreux outils d'analyse et d'aide à la décision destinés aussi bien aux investisseurs débutants qu'aux plus expérimentés.

Le portail met également à disposition des internautes des listes de suivi, des portefeuilles virtuels, des simulateurs, des fiches pédagogiques, des vidéos d'experts et une large couverture de l'actualité économique afin de mieux comprendre les marchés et les grands enjeux financiers.

Enfin, Boursorama s'appuie sur une communauté active qui échange chaque jour autour des valeurs, des marchés, de l'épargne et de l'investissement, faisant du portail un lieu de référence pour s'informer, analyser et partager ses points de vue.

En choisissant Boursorama comme source préférée, vous facilitez donc l'accès à une information économique et financière fiable, à des données de marché, à des outils d'analyse et à une communauté d'investisseurs, réunis au sein d'une même plateforme.

Comme pour toutes les sources préférées, vous restez libre de modifier ou de retirer ce choix à tout moment.

Contenu réalisé avec l'aide de l'IA