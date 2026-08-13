Des restes d'oiseau ont été retrouvés dans le moteur d'un 737 impliqué dans l'incident de Ryanair en Grèce

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tirées du rapport préliminaire du NTSB, ainsi que des informations contextuelles, aux paragraphes 3 à 10) par David Shepardson et Allison Lampert

Des restes d’oiseaux ont été retrouvés dans le moteur d’un Boeing BA.N 737 NG de la compagnie Ryanair

RYA.I , dans lequel un passager a été partiellement aspiré à travers un hublot brisé peu après le décollage d’un aéroport grec en juillet, a déclaré jeudi le Bureau national américain de la sécurité des transports (NTSB).

Le NTSB mène actuellement une enquête sur cet incident, au cours duquel un morceau du moteur s’est détaché de l’appareil et a brisé le hublot. L’avion, qui faisait route vers l’Allemagne, a subi une perte de pression et a été contraint d’effectuer un atterrissage d’urgence.

Dans son rapport préliminaire sur l’incident du 10 juillet, le NTSB a indiqué que quatre collisions présumées avec des oiseaux sur le moteur n° 2 de l’avion avaient été signalées par l’équipage au cours des 12 mois précédant l’accident.

« Des restes d’oiseaux auraient été retrouvés dans deux de ces cas », bien qu’aucun dommage n’ait été constaté lors des opérations de maintenance ultérieures, a-t-il précisé.

Le NTSB a précisé que le moteur CFM, fabriqué par une coentreprise entre le français Safran SAF.PA et l’américain General Electric GE.N , avait été inspecté en mai sans qu’aucun problème n’ait été constaté.

Boeing et Ryanair ont refusé de commenter cette information jeudi. GE et Safran n’ont pas pu être joints immédiatement pour commenter. Le NTSB, une agence gouvernementale américaine indépendante chargée d’enquêter sur les accidents de transport civil, mène l’enquête sur le vol Ryanair.

L’agence a indiqué qu’elle cherchait toujours à déterminer si cet incident présentait des similitudes avec d’autres cas, tels que la panne moteur survenue en avril 2018 sur un vol de la compagnie américaine Southwest Airlines LUV.N , qui avait coûté la vie à un passager partiellement aspiré par le hublot.

« L’équipe d’enquête a connaissance d’événements antérieurs … impliquant des modèles de moteurs similaires et ayant entraîné des dommages aux entrées d’air ou aux capots des moteurs, ainsi qu’aux structures du fuselage », indique le rapport. « La détermination de toute similitude ou de tout détail pertinent entre cet accident et les événements antérieurs fait toujours l’objet d’une enquête. »

L’administrateur de la FAA, Bryan Bedford, a déclaré à Reuters lors d’une interview: « Je ne pense pas que les premières indications laissent penser que (le récent problème de Ryanair) soit similaire à l’incident de Southwest. »