Des hauts dirigeants du secteur pétrolier ont été retirés du programme de l'événement à la suite des attentats de Riyad

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par Sarah El Safty et Jana Choukeir

Plusieurs hauts dirigeants du secteur de l'énergie ont été retirés du programme du WPC Energy Congress à Riyad, alors que les autorités saoudiennes ont décidé de maintenir l'événement malgré les attaques meurtrières perpétrées dans la capitale et revendiquées par les Houthis yéménites, proches de l'Iran.

Les directeurs générauxd’ExxonMobil XOM.N , de TotalEnergies TTEF.PA , de Shell SHEL.L , de Chevron CVX.N et de BP BP.L étaient tous attendus à cet événement, qui a débuté dimanche, mais ne figuraient plus sur le programme publié lundi matin par les organisateurs de la conférence.

“À tous ceux qui se sont rendus à Riyad, merci”, a déclaré le ministre saoudien de l’Énergie, le prince Abdulaziz bin Salman, qui a ouvert lundi la session de ce rassemblement consacré à la politique énergétique et à l’industrie.

“Vous savez que ce pays est sûr et que nous avons à cœur d’assurer votre protection… Notre rassemblement ici ne signifie pas pour autant que le risque a disparu.”

Le prince Abdulaziz a déclaré que les événements de ces dernières semaines étaient graves et que la réponse du royaume devait être “tout aussi sérieuse”.

Ces frappes portent un coup dur à “Vision 2030”, le programme de plusieurs milliards de dollars de l’Arabie saoudite visant à diversifier l’économie au-delà du pétrole, à moderniser la société et à positionner le royaume comme une plaque tournante de l’investissement et du tourisme.

L’organisation d’événements internationaux est une priorité de ce programme, qui faisait déjà face à des retards et à des réajustements. Le prince Abdulaziz a déclaré que le royaume devait rester concentré sur les décennies à venir et que la Vision 2030 devait se poursuivre.

Le congrès WPC Energy était initialement prévu en avril de cette année, mais il a été reporté après le début de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran fin février. L’Arabie saoudite a été désignée comme pays hôte en octobre 2022; c’est la première fois que cet événement, organisé pour la première fois en Grande-Bretagne en 1933, se tient dans le royaume.

Les dirigeants des grandes entreprises du secteur de l’énergie sont des habitués des événements du WPC Energy et devaient prendre la parole cette semaine sur les marchés mondiaux du pétrole et du gaz, la sécurité énergétique et la transition énergétique.

Un porte-parole de BP a déclaré que l’entreprise avait “tout mis en œuvre pour participer” à la conférence. “Malheureusement, en raison des perturbations dans les transports, nous ne pouvons pas être présents en personne. Nous accordons une grande importance à nos partenariats de longue date dans toute la région.”

Shell a refusé de commenter et TotalEnergies, ExxonMobil et Chevron n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

Le congrès WPC Energy se tient cette semaine dans un centre de conférences situé à environ 10 kilomètres (6 miles) de l’aéroport international de Riyad, qui a été attaqué à quatre reprises au cours de la semaine dernière.

Une personne a été tuée et près d’une douzaine d’autres blessées lors d’une nouvelle attaque contre l’aéroport dimanche soir, ont indiqué les autorités saoudiennes, au lendemain d’une frappe revendiquée par les Houthis yéménites, proches de l’Iran, qui a fait 13 morts et plus de 300 blessés, ce qui en fait l’attaque la plus meurtrière dans le royaume depuis plus d’une décennie.