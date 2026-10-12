(Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, IREN et Biogen)

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,12% pour le Dow Jones .DJI et de 0,09% pour le Standard & Poor's 500 .SPX , mais une baisse 0,14% pour le Nasdaq .IXIC :

* BROADCOM AVGO.O - Hock Tan, directeur général du concepteur américain de semi-conducteurs, a déclaré lundi que les ressources financières constitueraient le principal obstacle auquel l'entreprise serait confrontée à mesure que le développement de l'IA progresserait.

* AMAZON AMZN.O est en discussions pour acquérir la start-up Decart, spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA), pour un montant qui pourrait atteindre près de 7 milliards de dollars, a rapporté dimanche le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

* NVIDIA NVDA.O est en pourparlers pour renforcer son investissement dans la start-up open source Reflection AI, voire pour l'acquérir, a rapporté samedi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

* SUPER MICRO COMPUTER SMCI.O - Un sous-traitant lié au groupe américain a plaidé coupable d'avoir participé à un complot visant à exporter illégalement vers la Chine des serveurs informatiques équipés de puces d'IA de pointe de Nvidia, selon un document déposé vendredi devant un tribunal fédéral.

* IREN IREN.O grimpe de 5,4% en avant-Bourse après que The Information a rapporté qu'Anthropic avait conclu un contrat pluriannuel de services cloud avec cette société spécialisée dans les centres de données.

* BIOGEN BIIB.O - JP Morgan a relevé sa recommantion à "surpondérer" contre "neutre".

(Rédigé par Diana Mandia)

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