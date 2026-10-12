 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 12/10/2026 à 12:30

Ajouter Boursorama à vos sources

(Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, IREN et Biogen)

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,12% pour le Dow Jones .DJI et de 0,09% pour le Standard & Poor's 500 .SPX , mais une baisse 0,14% pour le Nasdaq .IXIC :

* BROADCOM AVGO.O - Hock Tan, directeur général du concepteur américain de semi-conducteurs, a déclaré lundi que les ressources financières constitueraient le principal obstacle auquel l'entreprise serait confrontée à mesure que le développement de l'IA progresserait.

* AMAZON AMZN.O est en discussions pour acquérir la start-up Decart, spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA), pour un montant qui pourrait atteindre près de 7 milliards de dollars, a rapporté dimanche le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

* NVIDIA NVDA.O est en pourparlers pour renforcer son investissement dans la start-up open source Reflection AI, voire pour l'acquérir, a rapporté samedi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

* SUPER MICRO COMPUTER SMCI.O - Un sous-traitant lié au groupe américain a plaidé coupable d'avoir participé à un complot visant à exporter illégalement vers la Chine des serveurs informatiques équipés de puces d'IA de pointe de Nvidia, selon un document déposé vendredi devant un tribunal fédéral.

* IREN IREN.O grimpe de 5,4% en avant-Bourse après que The Information a rapporté qu'Anthropic avait conclu un contrat pluriannuel de services cloud avec cette société spécialisée dans les centres de données.

* BIOGEN BIIB.O - JP Morgan a relevé sa recommantion à "surpondérer" contre "neutre".

(Rédigé par Diana Mandia)

|1|Pour l'agenda des résultats, double-cliquer sur RESF/US Pour les changements de recommandations, cliquer sur RCH/US |1|

Valeurs associées

AMAZON.COM
262,4300 USD NASDAQ +3,29%
BIOGEN
225,7100 USD NASDAQ +3,33%
BROADCOM
361,5400 USD NASDAQ +0,39%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
51 654,95 Pts Index Ex +0,83%
IREN LTD
35,1900 USD NASDAQ -1,46%
NASDAQ Composite
27 366,17 Pts Index Ex +0,64%
NVIDIA
229,2800 USD NASDAQ -0,57%
S&P 500 INDEX
7 811,54 Pts CBOE +0,59%
SUPER MICRO
41,8550 USD NASDAQ -2,14%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le ministre saoudien de l'Energie, Abdulaziz ben Salmane, s'exprime lors d'une conférence sur l'énergie à Ryad, le 12 octobre 2026 ( AFP / Fayez Nureldine )
    L'Arabie saoudite reconnaît être "mise à l'épreuve" par les frappes houthies
    information fournie par AFP 12.10.2026 13:04 

    Le ministère saoudien de l'Energie a reconnu lundi que les infrastructures du royaume étaient "mises à l'épreuve" après la série d'attaques meurtrières des Houthis du Yémen, notamment contre l'aéroport de Ryad, promettant une "réponse ferme". "Ces circonstances ... Lire la suite

  • La ministre allemande du Travail Bärbel Bas lors d'une conférence de presse à la chancellerie à Berlin, le 3 septembre 2025 ( AFP / RALF HIRSCHBERGER )
    Allemagne: la coalition de Merz fragilisée par le départ de la ministre du Travail
    information fournie par AFP 12.10.2026 13:00 

    La coalition du chancelier allemand Friedrich Merz se retrouve encore plus fragilisée lundi par la démission soudaine de sa ministre du Travail et co-cheffe du parti social-démocrate, Bärbel Bas, qui s'est dite victime d'attaques persistantes jusque dans les rangs ... Lire la suite

  • BENETEAU : La tendance baissière peut reprendre
    BENETEAU : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 12.10.2026 12:55 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • EQUASENS : La tendance baissière peut reprendre
    EQUASENS : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 12.10.2026 12:48 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
29,84 +20,32%
HAFFNER ENERGY
0,806 +4,95%
CAC 40
7 823,06 +0,25%
Pétrole Brent
105,68 +1,49%
TOTALENERGIES
78,57 +0,05%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank