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Des dirigeants d'Apple, de Boeing, de Citi, de Tesla et de Meta participeront au voyage de Trump en Chine
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 13:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de la date, ajout de Nvidia)

Plus d’une douzaine de directeurs généraux et de hauts dirigeants se joindront à la délégation américaine alors que le président Donald Trump se rend en Chine cette semaine, selon un responsable de la Maison Blanche. Parmi ces entreprises figurent:

* Apple (Tim Cook)

* Blackrock (Larry Fink)

* Blackstone (Stephen Schwarzman)

* Boeing (Kelly Ortberg)

* Cargill (Brian Sikes)

* Citi (Jane Fraser)

* Cisco (Chuck Robbins)

* Coherent (Jim Anderson)

* GE Aerospace (H Lawrence Culp)

* Goldman Sachs (David Solomon)

* Illumina (Jacob Thaysen)

* Mastercard (Michael Miebach)

* Meta (Dina Powell McCormick)

* Micron (Sanjay Mehrotra)

* Nvidia (Jensen Huang)

* Qualcomm (Cristiano Amon)

* Tesla/SpaceX (Elon Musk)

* Visa (Ryan McInerney)

Apple
Guerre en Iran
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