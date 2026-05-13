Des dirigeants d'Apple, de Boeing, de Citi, de Tesla et de Meta participeront au voyage de Trump en Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de la date, ajout de Nvidia)
Plus d’une douzaine de directeurs généraux et de hauts dirigeants se joindront à la délégation américaine alors que le président Donald Trump se rend en Chine cette semaine, selon un responsable de la Maison Blanche. Parmi ces entreprises figurent:
* Apple (Tim Cook)
* Blackrock (Larry Fink)
* Blackstone (Stephen Schwarzman)
* Boeing (Kelly Ortberg)
* Cargill (Brian Sikes)
* Citi (Jane Fraser)
* Cisco (Chuck Robbins)
* Coherent (Jim Anderson)
* GE Aerospace (H Lawrence Culp)
* Goldman Sachs (David Solomon)
* Illumina (Jacob Thaysen)
* Mastercard (Michael Miebach)
* Meta (Dina Powell McCormick)
* Micron (Sanjay Mehrotra)
* Nvidia (Jensen Huang)
* Qualcomm (Cristiano Amon)
* Tesla/SpaceX (Elon Musk)
* Visa (Ryan McInerney)
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