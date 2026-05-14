La Bourse de Paris profite de l'optimisme autour de la rencontre Xi-Trump

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé en hausse jeudi, tirée par l'enthousiasme suscité par la rencontre à Pékin entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping.

L'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40, a terminé en hausse de 0,93% pour s'établir à 8.082,27 points. La veille, le CAC 40 avait gagné 0,35%, s'établissant à 8.007,97 points.

Les marchés d'actions profitent d'un regain d'appétit pour le risque après "une série de bonnes nouvelles", estime Christopher Dembik, conseiller en investissement chez Pictet AM, interrogé par l'AFP.

Il constate en effet des résultats trimestriels d'entreprises très satisfaisants dans l'ensemble et "un contexte géopolitique qui se détend un peu avec des perspectives positives en Iran".

En parallèle, "l'épisode de guerre commerciale intense est derrière nous", souligne M. Dembik, alors que le président américain Donald Trump a rencontré son homologue chinois Xi Jinping jeudi.

Au-delà du caractère exceptionnel de la visite à Pékin, la première d'un président américain depuis celle que M. Trump avait lui-même effectuée en 2017, le sommet est largement présenté comme l'occasion de maintenir une certaine stabilité et de ne pas envenimer les crises existantes.

Sur le front géopolitique, Donald Trump a affirmé jeudi que Xi Jinping lui avait assuré que Pékin n'enverrait pas d'équipement militaire à l'Iran et était prêt à aider à la réouverture du détroit d'Ormuz, selon un extrait d'une interview à la chaîne Fox News après sa rencontre avec le dirigeant chinois.

- La tech prend la tête -

Donald Trump a emmené avec lui plusieurs patrons de grands groupes américains dont Jensen Huang, à la tête du géant des puces électroniques Nvidia, alimentant les attentes de la conclusion d'accords dans la tech. De quoi ravir le secteur en Bourse.

La tech bénéficie depuis plusieurs séances d'un fort regain d'intérêt des investisseurs après des publications de résultats des géants du secteur particulièrement salués.

Jeudi encore, "la tech reste l'élément porteur du marché, que ce soit en termes de résultats trimestriels, de perspectives de croissance et de performance des actions", relève Christopher Dembik. Le secteur "tire le marché de manière assez nette".

STMicroelectronics (+5,39% à 55,16 euros) a terminé en tête du CAC 40.

- "Achats à bon compte" -

D'autres valeurs telles que Stellantis (+3,32% à 6,70 euros) ou encore les géants du luxe LVMH (+1,89% à 460,85 euros) et Kering (+1,56% à 244,35 euros) ont terminé en nette hausse jeudi après plusieurs séances plus difficiles.

Les investisseurs profitent "d'achats à bon compte", explique Christopher Dembik. "C'est habituel lorsque le marché est de retour dans l'appétit pour le risque: les secteurs qui ont été délaissés ou malmenés vont profiter de cet élan."

Euronext CAC40