Des détonations ont été entendues près du siège de Saudi Aramco alors que le conflit avec les Houthis s'intensifie

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(Ajout d'informations sur les explosions à Dhahran; détails dans les paragraphes 1 à 6)

* La coalition saoudienne a frappé un dépôt pétrolier au Yémen, selon les médias houthis

* Les Houthis menacent les installations pétrolières saoudiennes

* La guerre s'intensifie rapidement

par Timour Azhari et Menna AlaaElDin

De fortes déflagrations ont été entendues mardi soir près du siège de la compagnie pétrolière nationale saoudienne, la plus grande au monde et pilier de l'économie du royaume, à Dhahran, ont déclaré six sources à Reuters, alors que la guerre s'intensifie entre les Houthis du Yémen , alliés de l'Iran , et une coalition menée par l'Arabie saoudite.

Aucun commentaire officiel n’a été émis par la société, Saudi Aramco. Une source directement informée de la situation a déclaré à Reuters que le siège d’Aramco avait été touché, sans qu’il soit toutefois possible de déterminer si le bâtiment avait été frappé directement ou par des débris.

Une source a indiqué que le siège d’Aramco était en feu à Dhahran, le centre de l’industrie pétrolière saoudienne dans la province de l’Est. Un ordre d’évacuation du bâtiment avait été donné, ont déclaré quatre sources.

La coalition dirigée par l’Arabie saoudite a déclaré que des fragments d’un missile qu’elle avait intercepté et détruit à Dhahran étaient tombés sur une zone résidentielle, sans fournir plus de détails.

Les autorités ont également signalé que des drones et des missiles avaient été interceptés et détruits dans la capitale, Riyad, ainsi que dans le sud du pays.

Depuis une semaine, les Houthis tirent des missiles balistiques et des drones sur des sites saoudiens stratégiques en représailles au soutien apporté par le royaume aux forces gouvernementales contre les Houthis dans la guerre civile qui a repris au Yémen. L’aéroport international de Riyad a subi quatre frappes, dont une samedi qui a fait 13 morts.

Les Houthis avaientauparavant déclaré que l’Arabie saoudite attaquait la capitale yéménite, Sanaa, et une coalition dirigée par l’Arabie saoudite a averti les civils de rester à l’écart d’un dépôt de pétrole situé dans la banlieue d’ , à la périphérie de la ville.

La chaîne de télévision Al-Masirah, contrôlée par les Houthis, a rapporté que la coalition dirigée par l’Arabie saoudite avait pris pour cible la station centrale de Sabah de la Compagnie pétrolière du Yémen, un dépôt de carburant situé à la périphérie de Sanaa.