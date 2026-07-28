Dell : vers une rupture du support clé des 369 USD ?

Plombé par un mini-krach des semiconducteurs, Dell s'aventure sous 360 USD et s'achemine vers une rupture du support clé des 369 USD.

Cela validerait un potentiel de correction jusque sur 298,3 USD (ex "gap" du 22 mai) puis 289 USD (MM100) et probablement à terme un comblement du "gap" des 254,4 USD du 21 mai (compatible avec le scénario de "report d'amplitude" entre 365 et 468 USD, le zénith du 2 juin).