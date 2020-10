Debrief Bourse du 15 octobre : le manque de perspectives fait plier le CAC 40

Les nouvelles mesures annoncées en Europe pour tenter de freiner la propagation du Covid-19, qui se combinent au blocage des discussions sur un plan de relance américain plombent le moral des investisseurs. Ce cocktail détonnant fait flancher la Bourse de Paris. Le CAC 40 termine la séance à -2,11% vers les 4837 points.

Du côté des valeurs,

La mise en place d'un couvre-feu dans plusieurs grandes villes de l'Hexagone pèse fortement sur Axa qui devra certainement être contraint d'indemniser dans les prochains mois de nombreux restaurateurs pour leurs pertes d'exploitation. Le titre est lanterne rouge de l'indice - 4,51%

Les banques continuent elles aussi de dégringoler. + de 4% de baisse notamment pour Société Générale.

Total se replie aussi lourdement en fin de séance : -3,27%

Le contexte plombe évidemment tout un panel de secteurs sensibles à la conjoncture, l'automobile, le transport et le tourisme. Sur le SBF 120, Accor perd plus de 5 %, Air France-KLM et ADP environ 2%. L'opérateur aéroportuaire a fait état d'une chute de plus de 60% de son trafic en septembre

Après un démarrage dans le vert, Publicis a également basculé. Le groupe a pourtant fait état de résultats trimestriels meilleurs que prévu -2,53%

Contre la tendance, Unibail-Rodamco-Westfield gagne plus de 13%. Un consortium amené par Xavier Niel le patron d'Iliad et par l'ancien PDG d'Unibail détenant une participation combinée de 4,1 % dans la foncière commerciale appelle à voter contre l'augmentation de capital de 3,5 milliards d'euros. Cette opération est prévue lors de l'Assemblée générale du 10 novembre prochain.

A noter également la résistance de Safran : +1,67%.

Sur le SBF 120, quelques valeurs tirent leur épingle du jeu après la publication de leurs résultats. Virbac le spécialiste de la santé animale gagne plus de 6% après avoir relevé son objectif de chiffre d'affaires annuel.

La FDJ est également bien orientée après avoir fait état hier d'une augmentation des mises de 6% au troisième trimestre à 4,4 milliards d'euros.

A l'inverse la parapétrolière Vallourec s'enfonce.

Et enfin Outre-Atlantique, la Bourse de New-York continue de creuser ses pertes et affiche une troisième séance consécutive de baisse après la publication d'une hausse inattendue des inscriptions au chômage.