Châtillon, France, le 02 juin (22 :30 CEST) 2026

DBV Technologies annonce le screening du premier participant de l’étude clinique de phase 2 THRIVE pour le patch VIASKIN ® Peanut chez les nourrissons âgés de 6 à 12 mois allergiques à l’arachide

L’étude évalue l’efficacité et l’innocuité du patch VIASKIN ® Peanut chez les nourrissons âgés de 6 à 12 mois en vue d’une consommation ad libitum (à volonté) d’arachides dans l’alimentation

Peanut chez les nourrissons âgés de 6 à 12 mois en vue d’une consommation ad libitum (à volonté) d’arachides dans l’alimentation Le premier patient a été screené par le Dr Douglas Mack, professeur clinique adjoint au département de pédiatrie de l'université McMaster, en Ontario

DBV Technologies (Euronext : DBV – ISIN : FR0010417345 – Nasdaq Stock Market : DBVT – CUSIP : 23306J309) (la « Société »), société biopharmaceutique de stade avancé, annonce aujourd’hui que le premier participant a été screené dans l’étude de phase 2 THRIVE évaluant l’efficacité et l’innocuité du patch VIASKIN ® Peanut chez les nourrissons âgés de 6 à 12 mois en vue d’une consommation ad libitum d’arachides dans l’alimentation.

« Des études récentes telles que l’essai LEAP, suggèrent qu’il y existe une période critique ou « fenêtre d’opportunité » dans le traitement des allergies alimentaires au cours de laquelle des interventions précoces pourraient influencer l’évolution de l’allergie, sa prise en charge et ses effets à long-terme. » a déclaré le Dr. Douglas Mack, professeur clinique adjoint au département de pédiatrie de l'Université McMaster et investigateur principal de l’étude THRIVE. « Compte tenu de la plus grande plasticité immunitaire caractéristique des patients plus jeunes, nous sommes ravis que cette étude, la première du genre visant à évaluer l’efficacité et l’innocuité du patch VIASKIN ® Peanut chez cette très jeune population, soit désormais en cours. Nous espérons que l’étude THRIVE apportera des enseignements importants sur l’intervention précoce avec le patch VIASKIN ® Peanut chez les nourrissons allergiques aux arachides. Je me réjouis de contribuer à cette importante recherche en collaboration avec DBV et la communauté des personnes concernées par l’allergie à l’arachide. »

THRIVE est une étude de phase 2, à bras unique et en ouvert, visant à évaluer l'efficacité et l’innocuité du patch VIASKIN ® Peanut en vue de permettre une consommation « ad libitum » d'arachides chez les nourrissons âgés de 6 à 12 mois souffrant d'une allergie à l’arachide. Tous les participants se verront appliquer quotidiennement le patch VIASKIN ® Peanut pendant 36 mois, tout en suivant un régime alimentaire sans arachides. Au bout de 36 mois, un test de provocation oral à l'arachide sera réalisé afin de déterminer le régime de consommation d'arachides pour les 12 mois suivants (mois 37 à 48 de l'étude). En fonction des résultats de ce test, certains participants entameront la période de consommation d'arachides de 12 mois sans poursuivre le traitement par le patch VIASKIN ® ® Peanut, tandis que d'autres continueront à porter le patch.

La consommation « ad libitum » d'arachides est définie dans le protocole à l'aide de critères prédéfinis, fondés sur la quantité tolérée en une seule prise, les habitudes de consommation sur le long terme et les résultats rapportés par les aidants. En fonction de la tolérance individuelle de chaque participant à la consommation d'arachides, certains participants pourraient être considérés comme ayant atteint le stade de la consommation « ad libitum » (c'est-à-dire consommant des arachides autant et aussi souvent qu'ils le souhaitent) au cours de la quatrième année de l'étude.

« Le démarrage du screening des participants à l’étude THRIVE marque une avancée importante dans notre mission de transformer fondamentalement la vie des enfants et des familles qui vivent au quotidien avec le poids de l’allergie à l’arachide », a déclaré Daniel Tassé, Directeur Général de DBV Technologies. « Forts des résultats positifs des étude cliniques observés chez les enfants âgés de 1 à 3 ans et les enfants âgés de 4 à 7 ans, nous sommes ravis d’étendre notre programme clinique à cette population de patients plus jeunes. Nous pensons qu’une intervention précoce et non invasive à l’aide du patch VIASKIN ® Peanut a le potentiel de modifier l’évolution de l’allergie à l’arachide chez cette population de nourrissons, et les données de l’étude THRIVE, si elles s’avèrent concluantes, seront essentielles pour valider cette approche. »

À propos de DBV Technologies

DBV Technologies est une entreprise biopharmaceutique de stade avancé spécialisée dans le développement d’options de traitement des allergies alimentaires et autres affections immunologiques ayant d’importants besoins médicaux non satisfaits. DBV Technologies se concentre actuellement sur l’étude de l’utilisation de sa technologie exclusive, le patch VIASKIN ® , pour traiter les allergies alimentaires causées par une réaction immunitaire hypersensible et caractérisées par une gamme de symptômes dont la gravité varie de légère à l’anaphylaxie potentiellement mortelle. Des millions de personnes vivent avec des allergies alimentaires, y compris de jeunes enfants. Grâce à l’immunothérapie épicutanée (EPIT), le patch VIASKIN ® est conçu pour dispenser des quantités de microgrammes d’un composé biologiquement actif dans le système immunitaire à travers une peau intacte. L’EPIT est une nouvelle classe de traitement non invasif cherchant à modifier l’allergie sous-jacente d’un individu en rééduquant le système immunitaire à se désensibiliser à l’allergène en tirant parti des propriétés de tolérance immunitaire de la peau. DBV Technologies s’est engagée à transformer le traitement des personnes souffrant d’allergies alimentaires. Les programmes d’allergie alimentaire de la Société comprennent des études cliniques en cours avec le patch VIASKIN ® peanut chez les jeunes enfants (de 1 à 3 ans) et les enfants (de 4 à 7 ans) allergiques à l’arachide.

Le siège mondial de DBV Technologies est situé à Châtillon, en France, avec des opérations nord-américaines basées à Warren, dans le New Jersey. Les actions ordinaires de la Société sont négociées sur le segment B d’Euronext Paris (symbole : DBV, code ISIN : FR0010417345) et les ADS de la Société (représentant chacun cinq actions ordinaires) sont négociés sur le Nasdaq Capital Market (DBVT – CUSIP : 23306J309).

Pour plus d’informations, veuillez consulter www.dbv-technologies.com et nous contacter sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.

Déclarations Prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives, notamment, sans s’y limiter, des déclarations concernant le potentiel thérapeutique du patch VIASKIN ® , la conception des essais cliniques prévus par DBV, les efforts réglementaires et cliniques prévus par DBV, y compris le calendrier et les résultats des communications avec les autorités réglementaires, la publication des données d’essais cliniques, les éventuelles demandes d’autorisation, l’approbation réglementaire, le lancement et la commercialisation des produits candidats de la Société, la capacité de tout produit candidat de DBV, s’il est approuvé, à améliorer la vie des patients souffrant d’allergies alimentaires, ainsi que la stratégie commerciale et les objectifs de la Société. Ces déclarations prospectives et estimations ne constituent ni des promesses ni des garanties et comportent des risques et des incertitudes importants. À ce stade, les produits candidats de la Société n’ont été autorisés à la vente dans aucun pays. Parmi les facteurs susceptibles d’entraîner une différence significative entre les résultats réels et ceux décrits ou projetés dans le présent document figurent les incertitudes généralement associées à la recherche et au développement, aux essais cliniques et aux examens et autorisations réglementaires connexes, ainsi que la capacité de la Société à mettre en œuvre avec succès ses mesures de rigueur budgétaire. Une liste et une description plus détaillées des risques et incertitudes susceptibles d’entraîner un écart significatif entre les résultats réels et ceux énoncés dans les déclarations prospectives du présent communiqué de presse figurent dans les documents réglementaires déposés par DBV auprès de l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») française, ainsi que dans les documents et rapports déposés par DBV auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») américaine, y compris dans le rapport annuel de DBV sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2025, déposé auprès de la SEC le 26 mars 2026, tel que modifié par l’amendement n° 1 sur le formulaire 10-K/A déposé auprès de la SEC le 30 avril 2026, ainsi que dans les futurs documents et rapports déposés par DBV auprès de l’AMF et de la SEC. Les investisseurs actuels et potentiels sont priés de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives et estimations, qui ne sont valables qu’à la date du présent communiqué. Sauf si la loi applicable l’exige, DBV Technologies n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les informations contenues dans le présent communiqué de presse.

VIASKIN est une marque déposée de DBV Technologies.

Contact avec les investisseurs

Jonathan Neely

DBV Technologies

jonathan.neely@dbv-technologies.com

Contact avec les médias

Brett Whelan

DBV Technologies

brett.whelan@dbv-technologies.com

Pièce jointe