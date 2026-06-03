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DBV Technologies a sélectionné le premier patient pour une étude
information fournie par Zonebourse 03/06/2026 à 07:09

La société spécialisée dans le développement d'options de traitement des allergies alimentaires a recruté le premier participant pour une étude de phase 2 destinée à évaluer l'efficacité et l'innocuité de son patch cutané Viaskin Peanut chez les nourrissons âgés de 6 à 12 mois en vue d'une consommation d'arachides dans l'alimentation.

Dans cette étude de phase 2, tous les nourrissons se verront appliquer quotidiennement un patch Viaskin Peanut pendant 36 mois, tout en suivant un régime alimentaire sans arachide. Au bout de 36 mois, un test de provocation oral à l'arachide sera réalisé afin de déterminer le régime de consommation d'arachides pour les 12 mois suivants (mois 37 à 48 de l'étude). En fonction des résultats de ce test, certains participants entameront la période de consommation d'arachides de 12 mois sans poursuivre le traitement par le patch Viaskin Peanut, tandis que d'autres continueront à porter le patch.

Pour Daniel Tassé, directeur général de DBV Technologies : "forts des résultats positifs des étude cliniques observés chez les enfants âgés de 1 à 3 ans et les enfants âgés de 4 à 7 ans, nous sommes ravis d'étendre notre programme clinique à cette population de patients plus jeunes. Nous pensons qu'une intervention précoce et non invasive à l'aide du patch Viaskin Peanut a le potentiel de modifier l'évolution de l'allergie à l'arachide chez cette population de nourrissons, et les données de l'étude THRIVE, si elles s'avèrent concluantes, seront essentielles pour valider cette approche".

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