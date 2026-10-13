DB salue les précisions de Volkswagen sur son plan

Volkswagen a débuté la séance de mardi dans le vert ( 0,57%, à 68,79 euros) après avoir déjà enchaîné deux progressions consécutives. Deutsche Bank a assisté à une présentation du constructeur automobile multi-marques qui a profité du Salon de l'Automobile de Paris pour faire un état des lieux de son programme de transformation.

Pour la banque allemande, l'enseignement principal est que le plan de réduction des coûts prend de la vitesse, que la simplification des plateformes progresse et que la Chine devient de plus en plus à la fois un centre d'innovation et un hub d'exportation.

Dans le détail, la réduction des coûts passe de la planification à l'exécution. Le groupe a dévoilé un programme d'optimisation des coûts d'environ 30 milliards d'euros d'ici 2030, mais l'élément nouveau provient du fait que la direction a souligné que les économies ne doivent pas être différées à la fin du plan et qu'une contribution significative est attendue dès 2027.

En ce qui concerne la stratégie en Chine, dans le pays, Volkswagen a déjà procédé à 15 des 20 lancements prévus cette année et reconnait que les modèles issus des joint-ventures et développés localement fonctionnent nettement mieux que les produits développés à l'échelle mondiale.

En Europe, la direction a reconnu que la pression concurrentielle continuait de s'intensifier. La famille des petits véhicules électriques continue de dépasser les attentes avec des prises de commandes supérieures au plan, bien que la direction ait explicitement reconnu que ces véhicules ont un effet dilutif sur les marges.

La conclusion de DB

Deutsche Bank relève que le plan stratégique offre une trajectoire plus tangible vers l'ambition de marge de 8 à 10% du groupe. Les résultats et la génération de cash devraient bénéficier de la combinaison des 30 milliards d'euros d'économies, de capacités réduites, d'une intensité d'investissement moindre et d'un portefeuille de produits et technologies simplifiés.

Pour les analystes, le défi principal reste l'exécution et l'objectif de marge de 9% repose sur des ventes annuelles de 9 millions de véhicules et sur la réalisation d'économies malgré la pression sur les prix, la hausse de la pénétration des véhicules électriques à batterie et la régionalisation croissante des technologies. Ces annonces lors du Salon de Paris ne modifient pas fondamentalement la vision à long terme de DB, mais elles améliorent la visibilité sur la manière dont la direction entend atteindre ses objectifs.

La recommandation de Deutsche Bank reste à acheter, avec une cible de cours de 105 euros.