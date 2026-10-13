 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

DB salue les précisions de Volkswagen sur son plan
information fournie par Zonebourse 13/10/2026 à 10:01

Ajouter Boursorama à vos sources

Volkswagen a débuté la séance de mardi dans le vert ( 0,57%, à 68,79 euros) après avoir déjà enchaîné deux progressions consécutives. Deutsche Bank a assisté à une présentation du constructeur automobile multi-marques qui a profité du Salon de l'Automobile de Paris pour faire un état des lieux de son programme de transformation.

Pour la banque allemande, l'enseignement principal est que le plan de réduction des coûts prend de la vitesse, que la simplification des plateformes progresse et que la Chine devient de plus en plus à la fois un centre d'innovation et un hub d'exportation.

Dans le détail, la réduction des coûts passe de la planification à l'exécution. Le groupe a dévoilé un programme d'optimisation des coûts d'environ 30 milliards d'euros d'ici 2030, mais l'élément nouveau provient du fait que la direction a souligné que les économies ne doivent pas être différées à la fin du plan et qu'une contribution significative est attendue dès 2027.

En ce qui concerne la stratégie en Chine, dans le pays, Volkswagen a déjà procédé à 15 des 20 lancements prévus cette année et reconnait que les modèles issus des joint-ventures et développés localement fonctionnent nettement mieux que les produits développés à l'échelle mondiale.

En Europe, la direction a reconnu que la pression concurrentielle continuait de s'intensifier. La famille des petits véhicules électriques continue de dépasser les attentes avec des prises de commandes supérieures au plan, bien que la direction ait explicitement reconnu que ces véhicules ont un effet dilutif sur les marges.

La conclusion de DB

Deutsche Bank relève que le plan stratégique offre une trajectoire plus tangible vers l'ambition de marge de 8 à 10% du groupe. Les résultats et la génération de cash devraient bénéficier de la combinaison des 30 milliards d'euros d'économies, de capacités réduites, d'une intensité d'investissement moindre et d'un portefeuille de produits et technologies simplifiés.

Pour les analystes, le défi principal reste l'exécution et l'objectif de marge de 9% repose sur des ventes annuelles de 9 millions de véhicules et sur la réalisation d'économies malgré la pression sur les prix, la hausse de la pénétration des véhicules électriques à batterie et la régionalisation croissante des technologies. Ces annonces lors du Salon de Paris ne modifient pas fondamentalement la vision à long terme de DB, mais elles améliorent la visibilité sur la manière dont la direction entend atteindre ses objectifs.

La recommandation de Deutsche Bank reste à acheter, avec une cible de cours de 105 euros.

Valeurs associées

VOLKSWAGEN VZ
68,720 EUR XETRA +0,47%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo BP illuminé, vu depuis une station-service à Chester-le-Street, dans le comté de Durham, en Grande-Bretagne, le 23 septembre 2021.
    BP annonce des dépréciations pour le T3
    information fournie par Reuters 13.10.2026 10:14 

    BP prévoit d'enregistrer ‌entre 3 et 4,5 milliards de dollars (2,68 et 4,03 milliards ​d'euros) de dépréciations sur ses résultats du troisième trimestre, liées à son segment gaz et énergies à faibles émissions de ​carbone, a annoncé mardi le géant pétrolier. C'est ... Lire la suite

  • La vice-présidente philippine Sara Duterte à Quezon City, dans la région métropolitaine de Manille, le 11 septembre 2026 ( AFP / Jam STA ROSA )
    Philippines : plus qu'un seul chef d'accusation retenu contre la vice-présidente Duterte
    information fournie par AFP 13.10.2026 10:14 

    La cour en charge de la procédure de destitution de Sara Duterte a accepté mardi la demande du parquet d'abandonner deux chefs d'accusation contre la vice-présidente des Philippines, ne retenant plus qu'un seul à son encontre, pour enrichissement illicite. Les ... Lire la suite

  • La bourse Euronext, située dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe ouvre dans le vert, les semi-conducteurs limitent les gains
    information fournie par Reuters 13.10.2026 10:07 

    Les principales Bourses européennes progressent mardi ‌en début de séance, aidées par l'accalmie du compartiment obligataire, tandis que les investisseurs analysent ​la première vague de résultats d'entreprises au troisième trimestre. Les valeurs du secteur des ... Lire la suite

  • Une statue du pape Jean-Paul II devant l'hôpital Gemelli où le pape François est hospitalisé pour une bronchite, le 17 février 2025 à Rome ( AFP / Filippo MONTEFORTE )
    Le Gemelli de Rome, "l'hôpital des papes" où sera opéré Léon XIV
    information fournie par AFP 13.10.2026 10:06 

    L'hôpital Gemelli de Rome, où Léon XIV doit être opéré d'un nodule au poumon, est connu comme "l'hôpital des papes" et avait même été surnommé "Vatican trois" par Jean-Paul II. Le pape américain doit être admis mardi pour un séjour d'environ une semaine dans ce ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
29,84 +2,26%
Pétrole Brent
104,98 -1,07%
CAC 40
7 856,63 +0,30%
LVMH
378,15 -1,65%
HAFFNER ENERGY
0,79 -0,75%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank