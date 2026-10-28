Dassault Systèmes relève ses objectifs après le rachat d'ArisGlobal

(Actualisé tout du long avec commentaires d'analystes et cours en Bourse)

par Matthieu Huchet

Dassault Systèmes DAST.PA a relevé mercredi ses objectifs annuels de chiffre d'affaires, de marge et de bénéfice, après un troisième trimestre porté notamment par la poursuite de la croissance de sa plateforme 3DEXPERIENCE et du "cloud", et à la suite de la finalisation de l'acquisition d'ArisGlobal.

L'action du fabricant français de logiciels reculait cependant de 1,09% à 24,69 euros vers 08h30 GMT à la Bourse de Paris.

Dassault Systèmes vise désormais un chiffre d'affaires compris entre 6,399 et 6,459 milliards d'euros pour 2026, en croissance de 4% à 5%, contre 3% à 5% précédemment, selon un communiqué. Le groupe relève sa cible de marge opérationnelle à 32,5%-32,7% et l'objectif de croissance du bénéfice net par action (BNPA) à 6%-7%.

Les analystes de Jefferies soulignent cependant que ces relèvements reflètent essentiellement la performance supérieure aux attentes du troisième trimestre et l'intégration d'ArisGlobal, sans amélioration des perspectives sous-jacentes pour la fin de l'année.

"La croissance implicite au quatrième trimestre reste médiocre", écrivent-t-ils dans une note. "Nous privilégions une croissance plus soutenue ailleurs."

Le groupe annonce avoir finalisé l'acquisition de la plateforme d’intelligence artificielle ArisGlobal, dédiée aux sciences de la vie, pour 1,8 milliard de dollars (1,62 milliard d'euros).

"Pour le quatrième trimestre, nous anticipons une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 5% et 8%, incluant ArisGlobal, qui apporte 2 points de croissance", déclare Rouven Bergmann, directeur général adjoint finances, cité dans le communiqué.

JP Morgan souligne également que la révision des objectifs de croissance semble être largement due aux fusions-acquisitions, mais le courtier relève que la hausse de la prévision de marge semble davantage liée à l'activité principale.

Le chiffre d'affaires total de Dassault Systèmes au troisième trimestre progresse de 5% sur un an, à 1,55 milliard d'euros.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)