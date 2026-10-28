Le prix du gaz en Europe à 100€/MWh, une première depuis décembre 2022

Un terminal gazier dans le port de Rotterdam
Le prix de référence du gaz naturel en Europe a atteint mercredi les 100 euros par mégawattheure (MWh) pour la première fois depuis décembre 2022, les perturbations des approvisionnements en provenance du Moyen-Orient continuant de peser sur l'offre à l'approche de l'hiver.
Le contrat de référence néerlandais à échéance la plus proche sur la plate-forme TTF s'est brièvement négocié à 100 euros par mégawattheure (MWh) vers 13h35 GMT, avant de retomber sous ce niveau pour s'établir à 99,725 euros à 14h20 GMT, selon les données de l'Intercontinental Exchange.
Les prix du gaz, qui, tout comme ceux du pétrole, se sont envolés en raison du conflit au Moyen-Orient, se situent désormais à un niveau environ trois fois supérieur à celui d'avant le début de la guerre, fin février, ce qui pèse sur le pouvoir d'achat des ménages et fait flamber les coûts de production des entreprises.
Les analystes du secteur prévoient au moins une année supplémentaire de prix élevés du gaz, même si le conflit venait à prendre fin et que l'hiver s'avérait clément, car l'Europe devra reconstituer ses réserves de gaz, qui se trouvent à des niveaux historiquement bas.
(Reportage Nina Chestney et Nora Buli ; version française Diana Mandia)
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