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Le prix du gaz en Europe à 100€/MWh, une première depuis décembre 2022
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 15:46

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Un terminal gazier dans le port de Rotterdam

Un terminal gazier dans le port de Rotterdam

Le prix ‌de référence du gaz naturel en Europe a ​atteint mercredi les 100 euros par mégawattheure (MWh) pour la première fois depuis décembre 2022, les perturbations ​des approvisionnements en provenance du Moyen-Orient continuant de peser sur l'offre ​à l'approche de l'hiver.

Le ⁠contrat de référence néerlandais à échéance la plus ‌proche sur la plate-forme TTF s'est brièvement négocié à 100 euros par mégawattheure (MWh) vers ​13h35 GMT, ‌avant de retomber sous ce niveau ⁠pour s'établir à 99,725 euros à 14h20 GMT, selon les données de l'Intercontinental Exchange.

Les prix du gaz, ⁠qui, tout ‌comme ceux du pétrole, se sont envolés ⁠en raison du conflit au Moyen-Orient, se ‌situent désormais à un niveau environ trois ⁠fois supérieur à celui d'avant le début ⁠de la ‌guerre, fin février, ce qui pèse sur le ​pouvoir d'achat des ménages ‌et fait flamber les coûts de production des entreprises.

Les analystes du ​secteur prévoient au moins une année supplémentaire de prix élevés du gaz, même si ⁠le conflit venait à prendre fin et que l'hiver s'avérait clément, car l'Europe devra reconstituer ses réserves de gaz, qui se trouvent à des niveaux historiquement bas.

(Reportage Nina Chestney et Nora Buli ; version ​française Diana Mandia)

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7 commentaires

  • 16:58

    revenir a l'age de pierre Lol

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