Bouleversement démographique : le Cese met en garde contre des impacts à tous les niveaux de la politique publique et appelle à une planification "indispensable"

Le nombre de bébés a reculé d'un quart sur les quinze dernières années, tandis que l'arrivée à un âge avancé des générations nombreuses du baby-boom fait augmenter le nombre de seniors.

( AFP / LOIC VENANCE )

Départs massifs à la retraite, hausse des besoins de soins, chute du nombre d'élèves scolarisés : le déclin démographique dans lequel la France s'est engagée va avoir un impact sur l'ensemble des politiques publiques du pays, et en conséquence nécessite une planification "indispensable", estime mercredi 28 octobre dans un rapport le Conseil économique, social et environnemental (Cese).

Comme de nombreux pays, la France est confrontée à une baisse de la natalité et à un vieillissement de sa population. Organisation de l'habitat et des mobilités, avenir de l'école, structure du marché du travail... L'ensemble des politiques publiques seront touchées par ce changement démographique, résume une synthèse du rapport, soulignant la nécessité de s'y préparer.

Sur la décennie à venir, l'économie française enregistrera 7,4 millions de départs à la retraite , soit un quart de la population active actuelle, "avec des chocs particulièrement marqués dans certains métiers", comme l'aide à domicile, l'agriculture et l'hôtellerie-restauration qui perdront plus d'un tiers de leurs effectifs, selon le Cese. Cette baisse de la population active inquiète 70% des Français, selon un sondage réalisé en septembre auprès d'un échantillon représentatif de 1.024 personnes pour ce rapport.

Un quart de bébés en mois qu'en 2010

Pour le Cese, il faudrait "engager une réflexion d'ampleur sur l'attractivité des métiers et sur les attentes des nouvelles générations, afin de mieux prendre en compte les transformations des aspirations au travail et les conditions d'exercice des professions confrontées aux besoins de recrutement".

Par ailleurs, le vieillissement de la population accroît mécaniquement les besoins de soins, rappelle le Cese. Le basculement démographique appelle à " un renforcement de la prévention, de la médecine de ville et des dispositifs de coordination entre soins et accompagnement social" , souligne-t-il, alors que pour l'heure, le système de santé est "centré sur l'hôpital et orienté sur le soin curatif".

Enfin, la baisse de la natalité pourrait amener les établissements scolaires à perdre près de 1,7 million d'élèves d'ici 2035, selon des statistiques officielles. Le Cese appelle à en profiter pour "améliorer la qualité du service public d'éducation" en réduisant les effectifs par classe, en renforçant les temps de concertation et en adaptant le bâti scolaire au changement climatique.

En 2025, 644.000 bébés ont vu le jour, soit près d'un quart de moins qu'en 2010, date du dernier pic des naissances, selon l'Institut national de la statistique (Insee). Le nombre de seniors augmente, lui, fortement, du fait de l'arrivée à un âge avancé des générations nombreuses du baby-boom. Le nombre de Français âgés de 75 à 84 ans va passer de 4,1 à 6,1 millions entre 2020 et 2030, selon un rapport officiel.