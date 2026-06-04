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Dassault Systèmes : refranchit la MM100 (19,5E), surveiller 20,6E
information fournie par Zonebourse 04/06/2026 à 10:27

Dassault Systèmes connait depuis 1 semaine une séquence "portes de saloon" avec tout d'abord la fausse cassure du plancher des 18,65E (qui coïncidait avec la MM50) du 7 et 9 avril 2025, ce qui l'exposait à une correction jusque sur le "gap" des 17,54E du 13 avril.

Puis le titre a refranchi les 19,5E (MM100) en direction de la résistance des 20,65E du 27 mai... mais s'est arrêté vers 20,45E avant de rechuter vers 18,9E puis de rebondir ce jeudi vers 19,8E.

Cette reprise sera t'elle la bonne ? Au-delà de 20,6E (en clôture), Dassault Systèmes visera le comblement du "gap" baissier des 22,23E du 10 février.

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