Dassault Systèmes finalise l'acquisition d'ArisGlobal

En marge de la publication de ses résultats trimestriels, Dassault Systèmes annonce avoir finalisé l'acquisition d'ArisGlobal et réunir désormais son expertise en sciences de la vie et en santé au sein d'une plateforme d'IA unifiée reliant science, médecine et patients.

Le groupe de logiciels d'entreprise a acquis ArisGlobal pour un montant de 1,8 MdUSD en numéraire à la clôture, auquel s'ajoute un complément de prix pouvant atteindre 200 MUSD, conditionné à l'atteinte d'objectifs pluriannuels de chiffre d'affaires liés à l'IA.

La plateforme d'IA native d'ArisGlobal constitue un référentiel unique pour la réglementation, la sécurité, la qualité et les affaires médicales. Elle accompagne plus de 200 clients, dont la moitié des 50 premiers acteurs mondiaux de la biopharmacie. Elle sera intégrée au secteur sciences de la vie et santé de Dassault Systèmes.

Cette acquisition permet à Dassault Systèmes de créer une plateforme unifiée d'IA native réunissant la découverte scientifique, le développement clinique, la production et les résultats en vie réelle pour les patients, pour "donner à l'IA le contexte nécessaire pour transformer les données en informations exploitables".

Pour concrétiser cette ambition, Dassault Systèmes a nommé le Dr Ashwini Zenooz à un poste nouvellement créé : vice-présidente exécutive et directrice générale du secteur sciences de la vie et santé. Membre du comité exécutif, elle est rattachée au PDG, Pascal Daloz.

Forte d'un parcours de médecin, de responsable technologique et d'entrepreneure, Ashwini Zenooz apporte une expertise approfondie en télésanté, en médecine de précision, en santé mentale et en IA appliquée. Elle a occupé des postes de direction chez Salesforce, Commure et au département des Anciens Combattants des Etats-Unis.