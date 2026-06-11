Dassault Aviation : retombe sur le support des 19,65

Dassault Systèmes évolue en dents de scie depuis le 17avril dernier, entre une résistance située vers 20,65E et un plancher de 18,65E, désormais tout proche : une sortie "par le bas" de ce corridor entrainerait une correction jusque sur le "gap" des 17,54E du 13 avril.
Au-delà de 20,65E, Dassault Systèmes visera le comblement du "gap" baissier des 22,23E du 10 février.
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