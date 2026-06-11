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Dassault Aviation : retombe sur le support des 19,65
information fournie par Zonebourse 11/06/2026 à 10:40

Dassault Systèmes évolue en dents de scie depuis le 17avril dernier, entre une résistance située vers 20,65E et un plancher de 18,65E, désormais tout proche : une sortie "par le bas" de ce corridor entrainerait une correction jusque sur le "gap" des 17,54E du 13 avril.

Au-delà de 20,65E, Dassault Systèmes visera le comblement du "gap" baissier des 22,23E du 10 février.

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2 commentaires

  • 11:21

    Grosse crédibilité de Zonebourse avec cette erreur majeure dans le titre !

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