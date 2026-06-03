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Dans sa lettre aux actionnaires, le PDG de Tonner Drones évoque SpaceX, le redressement de l'entreprise et l'avenir
information fournie par Boursorama CP 03/06/2026 à 18:01

Paris, le 3 juin 2026, 18h00

Dans sa lettre aux actionnaires, le PDG Diede van den Ouden explique que l'entreprise a achevé son redressement et met désormais en œuvre un modèle reposant sur trois piliers : les drones, une gestion active de la trésorerie et des capitaux propres, et l'utilisation stratégique de la cotation en bourse pour nouer des partenariats. Depuis octobre 2024, l'entreprise affirme avoir renforcé son bilan, amélioré son ratio d'endettement et mis fin aux financements destructeurs de valeur. Elle souligne que ses capitaux propres sont de nouveau positifs et que l'exercice 2025 s'est clôturé sur un bénéfice de près d'un million d'euros. Tonner Drones poursuit également ses activités de R&D dans le domaine des drones logistiques et explore d'autres opportunités d'investissement. La participation indirecte dans SpaceX est présentée comme un exemple de cette nouvelle stratégie, visant à créer de la valeur pour les actionnaires. Enfin, la direction insiste sur la transparence, la bonne gouvernance et la convergence des intérêts, et confirme que l'entreprise n'est pas une coquille vide, mais une société prête à poursuivre sa croissance.

Valeurs associées

TONNER DRONES
0,0367 EUR Euronext Paris -4,18%

2 commentaires

  • 18:22

    ....et pourquoi ce besoin sans arrêt de se justifier après des changements incessants de directeurs, d'adresses et d'activités plus au moins fantômes ???.

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