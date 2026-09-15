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D.E. Shaw annonce détenir une participation passive de 5,4 % dans Venture Global
information fournie par Reuters 15/09/2026 à 22:30
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de fonds spéculatifs D.E. Shaw a déclaré détenir une participation passive de 5,4 % dans Venture Global VG.N au 8 septembre, selon le document réglementaire qu'elle a déposé mardi auprès de la Commission américaine des opérations boursières (SEC).

Venture Global est le deuxième exportateur de gaz naturel liquéfié (LNG) aux États-Unis; la société exploite d'importantes installations d'exportation le long de la côte américaine du golfe du Mexique.

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