D.E. Shaw annonce détenir une participation passive de 5,4 % dans Venture Global

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de fonds spéculatifs D.E. Shaw a déclaré détenir une participation passive de 5,4 % dans Venture Global VG.N au 8 septembre, selon le document réglementaire qu'elle a déposé mardi auprès de la Commission américaine des opérations boursières (SEC).

Venture Global est le deuxième exportateur de gaz naturel liquéfié (LNG) aux États-Unis; la société exploite d'importantes installations d'exportation le long de la côte américaine du golfe du Mexique.