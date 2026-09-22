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Safran renforce ses capacités de maintenance aéronautique à Singapour
information fournie par Zonebourse 22/09/2026 à 16:04
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Le groupe aéronautique étend son principal centre régional dédié aux systèmes d'atterrissage afin d'accompagner les besoins des compagnies aériennes d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient.

Safran annonce l'inauguration de l'extension du centre de maintenance, réparation et révision (MRO) de Safran Landing Systems à Singapour, après un investissement de 22 millions de dollars, soutenu par le Conseil de développement économique de Singapour.

L'extension de 7 500 m² accueille une nouvelle ligne d'assemblage dédiée à la révision des trains d'atterrissage, destinée à accroître les capacités et la flexibilité du site.

Implantée à Singapour depuis 1979, l'installation couvre notamment les familles Airbus A320, A330, A350 et A380, les Boeing 737 et 787 ainsi que les avions régionaux ATR.

Le site compte actuellement 360 employés et l'extension devrait permettre la création de près de 100 emplois supplémentaires d'ici 2030.

Le nouveau bâtiment intègre également 2 800 m² de panneaux solaires dont la production devrait représenter environ 60% de la consommation électrique du site.

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