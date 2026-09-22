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Wall Street aborde avec un optimisme prudent le sommet annuel des Nations unies
information fournie par AFP 22/09/2026 à 16:31
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Des opérateurs à la Bourse de New York le 16 septembre 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

Des opérateurs à la Bourse de New York le 16 septembre 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York évolue en ordre dispersé mardi, à l'entame de l'Assemblée générale de l'ONU à laquelle prendront part le président américain Donald Trump et plusieurs responsables iraniens, alimentant l'optimisme du marché quant à une avancée sur le Moyen-Orient.

Vers 14H05 GMT, le Dow Jones reculait de 0,16%, l'indice Nasdaq prenait 0,35% et l'indice élargi S&P 500 grappillait 0,05%.

Après la forte hausse des cours de la veille, "les investisseurs restent plutôt sur la réserve pour voir comment le marché va évoluer, alors que l'Assemblée générale des Nations unies débat de feuilles de route diplomatiques", relève Patrick O'Hare, analyste de Briefing.com.

Le sommet annuel de l'ONU a démarré mardi avec un discours du secrétaire général de l'institution Antonio Guterres. Il a récemment fait le constat amer que "chaque jour, les choses empirent un peu", évoquant la guerre en Ukraine et la situation au Moyen-Orient.

Si les chefs d'Etat devraient se succéder à la tribune, à New York, c'est la prise de parole de Donald Trump qui est particulièrement attendue par les acteurs du marché.

Ils seront attentifs à toute mention des hostilités avec l'Iran, dont une délégation est présente à l'ONU. Des discussions entre les deux parties "pourraient avoir lieu", anticipe Fiona Cincotta, analyste de Forex.com, "bien qu'aucune rencontre formelle n'ait été confirmée".

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a réitéré mardi que les Etats-Unis étaient "ouverts" à une rencontre avec le président iranien mais aucun rendez-vous n'est programmé à ce stade.

"Il paraît peu probable que le président Trump rencontre directement le président iranien Masoud Pezeshkian", attendu à New York, note de son côté David Morrison, du courtier Trade Nation.

Selon l'agence de presse japonaise Kyodo News, qui cite un haut responsable du gouvernement iranien, "l'Iran a proposé de rouvrir le détroit d'Ormuz sous sept jours si les Etats-Unis prennent des premières mesures en vue d'alléger la pression militaire".

Les cours du pétrole reculent avec cette proposition qui prévoit aussi la reprise de pourparlers entre les deux belligérants.

Dans ce contexte, le rendement des emprunts de l'État américain à dix ans évoluait autour de 4,95% vers 14H00 GMT, comme à la clôture la veille.

"Outre l'espoir d'une éventuelle fin des hostilités au Moyen-Orient, les investisseurs espèrent également de bonnes nouvelles" de la rencontre entre Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping plus tard dans la semaine, écrit David Morrison.

Les deux puissances économiques ont déjà discuté d'un "mécanisme" de dialogue sur l'intelligence artificielle (IA), sur fond d'inquiétudes face au risque de voir cette technologie échapper à tout contrôle.

Antonio Guterres a exhorté mardi les Etats-Unis et la Chine à coopérer sur l'intelligence artificielle (IA), leur demandant d'"établir des canaux de dialogue, de transparence, de confiance et de coopération", devant l'Assemblée générale de l'ONU.

L'engouement pour les valeurs associées à l'IA ne s'effrite pas à Wall Street, continuant au contraire d'être un moteur pour la place boursière.

Les spécialistes des puces mémoire SanDisk (+7,30%) et Western Digital (+4,57%) étaient les principaux bénéficiaires de ce mouvement qui permet au Nasdaq d'évoluer à un niveau record.

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