Un sénateur républicain demande une enquête sur le mariage de Donald Trump Jr

Le sénateur républicain John Curtis (Utah), le 2 juin 2026 à Washington ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Anna Moneymaker )

Le sénateur républicain John Curtis a appelé mardi au lancement d'une enquête au Congrès américain sur le paiement par un homme d'affaires russe de festivités en marge du mariage de Donald Trump Jr, fils aîné du président.

"Un grille-pain est un cadeau de mariage. Une fête sur une île privée payée par un oligarque lié à Poutine, c'est autre chose", a déclaré sur les réseaux sociaux l'élu de l'Utah, dont la demande vient ajouter à la pression au sein du camp républicain autour de ce présent.

Donald Trump Jr et son épouse Bettina Trump avaient confirmé la semaine dernière sur Instagram que leur "cher ami" Umar Kremlev avait "très généreusement offert deux soirées incroyables" de festivités aux Bahamas en mai.

Donald Trump avait ensuite affirmé vendredi que son fils avait remboursé les dépenses engagées par ce proche du Kremlin, après que des interrogations ont été soulevées sur le risque d'influence étrangère autour de la famille présidentielle.

"Un de ses amis lui a organisé une fête de mariage. C'est très courant, j'ai entendu parler de nombreuses personnes qui organisent des fêtes de mariage, j'en ai moi-même organisé beaucoup", a déclaré Donald Trump. "Si j'ai bien compris, il l'a remboursé."

Mais l'annonce n'a pas suffi à éteindre la polémique.

"Je demande respectueusement que la commission judiciaire du Sénat lance une enquête sur l'utilisation des relations de la famille présidentielle pour des bénéfices financiers privés, des traitements préférentiels, ou pour plus d'accès de la part d'intérêts domestiques et étrangers", a écrit John Curtis mardi dans une lettre adressée aux chefs de la commission, demandant à ce que Donald Trump Jr soit assigné à comparaître.

L'élu républicain demande en outre qu'une enquête parlementaire sur les affaires d'Hunter Biden, fils du président démocrate Joe Biden, soit relancée.

A son retour à la Maison Blanche en janvier 2025, Donald Trump avait repris d'une main de fer le contrôle des républicains au Congrès. Mais depuis plusieurs mois, les exemples d'élus de la majorité allant à l'encontre du président se multiplient, notamment ceux appelant à plus de transparence dans l'affaire Epstein ou à mettre fin à la guerre en Iran.