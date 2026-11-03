CVR Energy serait sur le point de conclure un accord de plus de 4 milliards de dollars pour l'acquisition des raffineries de Marathon, selon le WSJ

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CVR Energy CVI.N , un raffineur de pétrole détenu majoritairement par Carl Icahn, est sur le point de conclure un accord d'une valeur de plus de 4 milliards de dollars pour racheter des raffineries à Marathon Petroleum

MPC.N , a rapporté mardi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

Voici quelques détails:

* Un éventuel accord constituerait un coup de pouce pour CVR, car les raffineurs profitent actuellement de marges de raffinage plus élevées en raison des perturbations de l’approvisionnement en carburant liées aux conflits en Iran et en Ukraine, les acheteurs étant prêts à payer plus cher pour s’assurer des approvisionnements

* Les prix du diesel, utilisé dans tous les secteurs, de l’industrie manufacturière à l’agriculture, ont atteint des niveaux records, ce qui pèse sur les consommateurs et le Parti républicain du président américain Donald Trump, mais constitue une aubaine pour les raffineurs

* CVR affiche une capitalisation boursière d’environ 6 milliards de dollars, et ses actions ont progressé d’environ 120 % depuis le début de l’année

* La valeur boursière de Marathon s'élève à environ 125 milliards de dollars, selon les données de LSEG, et son action a progressé de près de 165 %en 2026

* Les deux entreprises devraient annoncer l'accord mardi matin, à condition que les négociations ne capotent pas, selon l'article du WSJ

* Reuters n’a pas pu vérifier les informations du WSJ.Aucune des deux sociétés n’a répondu aux demandes de commentaires de Reuters en dehors des heures d’ouverture habituelles

* La semaine dernière, le raffineur Valero Energy VLO.N a déclaré que sa filiale avait accepté d’acquérir une raffinerie de pétrole située à Houston qui appartenait auparavant à une filiale de LyondellBasell LYB.N pour 320,5 millions de dollars