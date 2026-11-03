Hack de Binance : La Corée du Nord dément et accuse Washington

Hack de Binance : La Corée du Nord dément et accuse Washington

La Corée du Nord nie toute implication dans le piratage record de Binance, estimé à 6,3 milliards de dollars. Kim Yo Jong, sœur de Kim Jong Un, dénonce une « provocation politique » des États-Unis et laisse entendre que Washington pourrait être derrière l'attaque pour récupérer les fonds volés. Des accusations qui alimentent les théories du complot sur les réseaux sociaux.

Pyongyang dénonce une « provocation politique »

La Corée du Nord nie toute implication dans le piratage record de Binance, estimé à 6,3 milliards de dollars. Dans une déclaration publiée ce mardi 3 novembre, Kim Yo Jong, sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et haute responsable du régime, rejette les accusations du FBI.

Elle dénonce une « rhétorique absurde » et une « tentative sinistre » des États-Unis de ternir l'image de son pays. « C'est une grave provocation politique contre la RPDC que de faire croire à l'opinion internationale que tous les cybercrimes commis dans le monde sont notre œuvre », affirme-t-elle.

Kim Yo Jong rappelle que Washington avait déjà accusé Pyongyang du piratage de Bybit en février 2025. Elle prévient que son pays « surveille de près » les provocations américaines et pourrait « reconsidérer » certaines questions, sans préciser lesquelles.

Le FBI désigne le groupe nord-coréen TraderTraitor

Samedi dernier, le FBI a officiellement attribué le vol à TraderTraitor, un groupe de hackers soutenu par l'État nord-coréen, également impliqué dans le piratage de Bybit, qui avait coûté 1,5 milliard de dollars à la plateforme.

L'agence américaine, avec le Secret Service et l'administration fiscale, appelle les acteurs de l'industrie crypto à bloquer les transactions liées aux portefeuilles des pirates.

De son côté, Binance explique que l'ordinateur portable d'un ingénieur a été compromis, permettant des retraits non autorisés. La plateforme affirme avoir déjà reconstitué environ 95 % des actifs volés grâce à ses propres ressources.

Depuis la reprise progressive des retraits dimanche, plusieurs milliards de dollars ont quitté la plateforme.

Kim Yo Jong soupçonne les États-Unis de vouloir récupérer le butin

La sœur de Kim Jong Un va plus loin en laissant entendre que Washington pourrait tirer profit du piratage. « En examinant attentivement qui récupérera l'importante somme de la prétendue cryptomonnaie volée, on pourrait trouver un indice sur l'auteur du piratage », avance-t-elle.

Elle fait référence à la réserve stratégique américaine de Bitcoin, créée en mars 2025 pour conserver notamment les BTC définitivement confisqués par la justice. Les États-Unis disposent également d'une réserve distincte pour les autres cryptomonnaies saisies.

Cette insinuation rejoint plusieurs théories qui circulent sur X depuis le piratage du 29 octobre. Certains internautes évoquent un accord secret entre Washington et Changpeng Zhao (CZ), fondateur de Binance, tandis que d'autres soupçonnent une opération destinée à décourager les investisseurs de détenir des cryptomonnaies.

Aucun élément vérifiable ne vient toutefois étayer ces accusations.

Sources : BBC , Déclaration de Kim Yo Jong relayée par @w00tcake sur X , Yonhap