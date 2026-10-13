CSG se positionne dans le spatial et entre au capital de MDA Space

(Zonebourse.com) - Le groupe industriel et de défense renforce sa diversification en se positionnant dans le secteur spatial, avec l'ambition de développer des synergies avec ses activités existantes. Le titre CSG recule toutefois de 0,9% ce matin à la Bourse d'Amsterdam, tandis que le titre MDA Space sera suivi à l'ouverture de la Bourse de Toronto après avoir progressé de 3,5% hier, signant une progression de 51% depuis le début de l'année.

CSG annonce son entrée dans le secteur spatial avec l'acquisition d'une participation de 9,5% dans MDA Space, spécialiste canadien des technologies spatiales coté à Toronto et à New York. Cette opération fait de CSG le premier actionnaire de la société.

Cet investissement s'inscrit dans une stratégie de diversification à long terme, destinée à compléter ses activités dans la défense et l'aéronautique. Les deux groupes pourraient notamment coopérer dans la création d'installations industrielles en Europe, la réalisation d'acquisitions stratégiques et le développement commercial international.

CSG annonce également la constitution d'une équipe dédiée au spatial, avec la nomination de Ladislav Stahl, ancien conseiller spatial de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN), et de Filip Kocián. Cameron McKenzie accompagnera pour sa part son expansion au Canada.

Le groupe entend développer progressivement ses activités spatiales, en privilégiant une allocation rigoureuse de ses capitaux et des partenariats stratégiques.

Jefferies reste positionné à l'achat

Réagissant à cette annonce, Jefferies confirme son conseil achat sur CSG avec un objectif de cours inchangé à 25 EUR.

Le broker estime qu'il est encore difficile d'évaluer les retombées de l'acquisition en raison du caractère minoritaire de l'investissement. Le montant de l'opération n'a pas été communiqué, mais Jefferies l'évalue à environ 390 MEUR sur la base du dernier cours de clôture.

L'analyste considère néanmoins que cette opération pourrait ouvrir la voie à des coopérations industrielles, notamment à travers des investissements conjoints dans des capacités de production en Europe.

Selon Jefferies, CSG pourrait également mettre à profit ses relations commerciales pour accompagner l'expansion internationale de MDA Space, dont 63% du chiffre d'affaires provenait du Canada en 2025, contre seulement 5% d'Europe. Un partenariat permettant de diversifier cette implantation géographique serait ainsi mutuellement bénéfique.

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