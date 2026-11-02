Crescent Energy annonce le dépôt d'un dossier confidentiel en vue de l'introduction en bourse de sa filiale Crescent Royalties

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Donald Trump a tenté lundi une dernière fois de mobiliser ses troupes à la veille des élections de mi-mandat, les plus importantes "de notre vie" selon lui, qui pourraient voir une vague démocrate déferler sur le Congrès. Dans une allocution étrange et décousue, ...
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Est-ce un avant-goût d'une fin de mandat qui sera dominée par ses passions personnelles ? Dans un discours censé mobiliser à la veille des "midterms", Donald Trump a passé plus de temps à parler de ses chantiers qu'à défendre son bilan. Il avait choisi un emplacement ...
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information fournie par France 24•02.11.2026•23:07•
A l'aube de son deuxième mandat, Donald Trump avait promis à la population le retour du "golden age", l'âge d'or des Etats-Unis et se faisait le héraut du pouvoir d'achat. Deux ans plus tard, le bilan n'est pas aussi glorieux qu'annoncé. La guerre en Iran et le ...
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire d'analyste, mise à jour des cours de l'action, paragraphes 3 et ...
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