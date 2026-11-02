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Crescent Energy annonce le dépôt d'un dossier confidentiel en vue de l'introduction en bourse de sa filiale Crescent Royalties
information fournie par Reuters 02/11/2026 à 22:24

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Crescent Energy CRGY.N a annoncé lundi avoir déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse de sa filiale Crescent Royalties.

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