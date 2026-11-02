information fournie par Reuters • 02/11/2026 à 22:24

Crescent Energy annonce le dépôt d'un dossier confidentiel en vue de l'introduction en bourse de sa filiale Crescent Royalties

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Crescent Energy CRGY.N a annoncé lundi avoir déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse de sa filiale Crescent Royalties.