Crescent Energy annonce le dépôt confidentiel d'une demande d'introduction en bourse pour sa filiale spécialisée dans les redevances

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Le producteur américain de pétrole et de gaz Crescent Energy CRGY.N a annoncé lundi avoir déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse de sa filiale Crescent Royalties.

Ce projet d’introduction en bourse intervient alors que le marché américain des introductions en bourse est confronté à un test majeur de l’appétit des investisseurs, avec la perspective d’une méga-introduction en bourse de la société d’IA Anthropic, dans un contexte de volatilité renouvelée des marchés et d’incertitude économique.

Basée à Houston, Crescent Energy développe cette filiale en tant qu’entreprise spécialisée dans les droits miniers et les redevances pétrolières et gazières, détenant des participations dans des terrains et dans la production de pétrole et de gaz, ce qui lui permet de générer des revenus lorsque d’autres entreprises énergétiques extraient et vendent ces ressources.

Les actifs envisagés pour l’apport initial à Crescent Royalties comprennent des droits miniers et des redevances dans le bassin d’Eagle Ford. Le mois dernier, Crescent Energy a conclu un accord en vue d’acquérir les actifs d’Eagle Fordde Devon Energy DVN.N , pour un montant de 4,2 milliards de dollars.

Les actifs potentiels pourraient également inclure une exposition aux bassins du Permien, des Appalaches et de Denver-Julesburg.

Crescent Energy a indiqué n’avoir pas encore déterminé le nombre d’actions à offrir ni la fourchette de prix pour l’introduction en bourse de sa filiale.

L'offre reste soumise à l'examen de la SEC, à l'approbation du conseil d'administration de Crescent et aux conditions du marché. La société a précisé qu'il n'y avait aucune garantie que l'introduction en bourse aboutirait.