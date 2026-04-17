CP VALBIOTIS : Compte-rendu de l’Assemblée générale mixte du 17 avril 2026 : toutes les résolutions ont été adoptées

Compte-rendu de l’Assemblée générale mixte du 17 avril 2026 : toutes les résolutions ont été adoptées

Deux nominations au sein du Conseil de Surveillance, pour une expertise renforcée au service du déploiement commercial en France et à l’international







La Rochelle, le 17 avril 2026 (17h40 CEST) – Valbiotis (FR0013254851 – ALVAL, éligible PEA / PME), laboratoire français spécialisé dans la conception et la distribution de compléments alimentaires scientifiquement testés pour préserver la santé à chaque étape de la vie, a tenu son Assemblée générale mixte des actionnaires ce vendredi 17 avril 2026 à La Rochelle, sous la présidence de Sébastien PELTIER, Président du Directoire.