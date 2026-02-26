Coterra Energy manque ses prévisions de bénéfices trimestriels en raison de la baisse des prix du pétrole brut

Le producteur de pétrole et de gaz Coterra Energy CTRA.N n'a pas répondu aux attentes de Wall Street pour le bénéfice du quatrième trimestre jeudi, pénalisé par la baisse des prix du brut.

Les prix mondiaux du brut ont été mis sous pression par les inquiétudes croissantes concernant la surabondance de l'offre, le Venezuela devant ajouter de nouveaux barils.

La société a déclaré que le prix moyen du pétrole était de 58,16 dollars par baril au cours du trimestre, contre 68,57 dollars par baril un an plus tôt.

Toutefois, la production record de pétrole aux États-Unis a permis d'atténuer l'impact de la baisse des prix, la production du pays s'élevant en moyenne à environ 13,6 millions de barils par jour en 2025, contre 13,2 millions de barils par jour un an plus tôt.

Coterra Energy a déclaré avoir produit 813 100 barils équivalent pétrole par jour au cours du quatrième trimestre, contre 681 500 bpj un an plus tôt.

La société a affiché un bénéfice ajusté de 39 cents par action pour les trois mois se terminant le 31 décembre, contre une estimation moyenne de 48 cents par les analystes, selon les données compilées par LSEG.