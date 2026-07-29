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COTATIONS DU MATIN EN EUROPE-La chute du marché des puces électroniques atteint un niveau de panique
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 06:46
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 juillet - Un aperçu de la journée à venir sur les marchés européens et mondiaux, par Ankur Banerjee

Les résultats exceptionnels du fabricant de puces SK Hynix 000660.KS n’ont guère apaisé les craintes des investisseurs concernant les risques liés à l’IA, alors que la chute des valeurs du secteur des puces s’est accentuée, préparant le terrain pour les résultats des grandes entreprises technologiques attendus cette semaine.

Le résultat d’exploitation de SK Hynix pour la période d’avril à juin a plus que sextuplé (soit une hausse de 557 % si vous préférez les pourcentages) mais n’a tout de même pas réussi à atteindre les estimations ambitieuses des analystes – un écart qui a coïncidé avec les inquiétudes des investisseurs quant à la pérennité des dépenses liées à l’IA et aux rendements à long terme issus de l’essor de la demande de puces.

Les résultats des membres des « Magnificent Seven » – Microsoft MSFT.O et Meta META.O –, attendus plus tard dans la journée, constitueront un test décisif pour le secteur de l’IA qui a façonné les marchés mondiaux.

Alphabet GOOGL.O et Tesla TSLA.O ont effrayé les investisseurs la semaine dernière en publiant des rapports faisant état de flux de trésorerie négatifs, soulignant ainsi le bras de fer entre la nécessité d’investir massivement pour développer des infrastructures d’IA et celle de disposer de flux de trésorerie stables et d’une rentabilité assurée.

L'indice sud-coréen KOSPI .KS11 a chuté de 12 %, provoquant une suspension des échanges de 20 minutes – une mesure de plus en plus courante – et prolongeant ainsi la chute de 10 % enregistrée lors de la séance précédente.

Cet indice, qui avait grimpé en flèche au premier semestre grâce à l’engouement pour l’IA, reste le plus performant au monde depuis le début de l’année, mais il s’apprête à enregistrer une baisse de 35 % en juillet, sa pire performance mensuelle.

Par ailleurs, les cours du pétrole ont bondi après que le Commandement central américain a annoncé avoir intercepté des missiles balistiques iraniens, brisant ainsi le sentiment de calme qui régnait sur les marchés depuis quelques jours.

Les craintes liées à la baisse de l’offre de pétrole ainsi que les pressions inflationnistes ont pesé sur le moral des investisseurs à la veille de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine . Les opérateurs tablent sur une probabilité d’un tiers qu’une hausse des taux d’intérêt soit décidée, les responsables politiques exprimant de plus en plus ouvertement leurs inquiétudes concernant l’inflation.

Toutefois, les acteurs du marché s’attendent globalement à ce que la banque centrale maintienne ses taux inchangés; tous les regards seront donc tournés vers le président de la Fed, Kevin Warsh, et ses commentaires, dans l’espoir d’y trouver des indices sur les perspectives en matière de taux.

En Europe, une série de résultats financiers permettra de mieux cerner la santé des entreprises, tandis que la guerre au Moyen-Orient ne semble pas près de s’arrêter.

Événements clés susceptibles d'influencer les marchés ce mercredi:

* Résultats de Danone, Hermès, L'Oréal, UBS, Airbus, Meta, Microsoft et Qualcomm

* Décision de politique monétaire de la Fed

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