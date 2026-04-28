 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

CoStar prévoit un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux estimations en raison de perspectives commerciales incertaines
information fournie par Reuters 28/04/2026 à 22:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

CoStar Group CSGP.O a annoncé mardi des prévisions de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre inférieures aux estimations de Wall Street, adoptant une attitude prudente en raison de l'incertitude persistante sur le marché de l'immobilier commercial, ce qui a entraîné une baisse de plus de 3 % du cours de l'action en séance prolongée.

Le marché de l'immobilier commercial a mis du temps à se remettre de l'impact de la hausse des coûts d'emprunt et des tendances de travail hybride post-pandémie, ce qui a freiné les volumes de transactions et pesé sur la demande pour la suite de données et d'analyses phare de CoStar.

* CoStar, connu pour ses vastes bases de données sur l'immobilier commercial et ses analyses accessibles par abonnement, a développé sa plateforme Homes.com afin d'attirer davantage de trafic de consommateurs. La société détient également Apartments.com.

* La société prévoit un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre compris entre 922 et 932 millions de dollars, dont la valeur médiane est inférieure à l'estimation moyenne des analystes de 931 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* CoStar prévoit un bénéfice par action ajusté compris entre 27 et 30 cents pour le deuxième trimestre, contre une estimation de 27 cents par action.

* Le chiffre d'affaires du premier trimestre, clos le 31 mars, s'est établi à 897 millions de dollars, conformément aux estimations.

* Le bénéfice trimestriel ajusté s'est établi à 23 cents par action, dépassant les prévisions de 18 cents par action.

* CoStar a réaffirmé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel.

* Le fonds spéculatif Third Point de l'investisseur milliardaire Daniel Loeb ne mènera pas de bataille pour le contrôle de CoStar et a vendu l'intégralité de sa participation dans la société, avait rapporté Reuters en exclusivité au début du mois.

Valeurs associées

COSTAR GROUP
35,9600 USD NASDAQ -0,77%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris sur ses gardes malgré les bons résultats de TotalEnergies
    information fournie par AFP 29.04.2026 10:55 

    La Bourse de Paris reste sur ses gardes malgré les bons résultats de TotalEnergies salués timidement par les investisseurs qui attendent le verdict des géants de la tech aux Etats-Unis et les réunions de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Réserve fédérale ... Lire la suite

  • Un avion de transport Beluga appartenant à Airbus décolle de l'aéroport de Nantes Atlantique à Bouguenais
    Airbus décolle malgré une baisse des livraisons au 1er trimestre
    information fournie par Reuters 29.04.2026 10:45 

    L'action Airbus progresse ‌mercredi, l'avionneur européen ayant confirmé ses objectifs malgré une baisse ​des livraisons et du bénéfice d'exploitation au premier trimestre. Le groupe a annoncé mardi avoir livré 114 avions commerciaux au ​cours du premier trimestre, ... Lire la suite

  • Risques liés au crédit privé : attention danger ?
    Risques liés au crédit privé : attention danger ?
    information fournie par Boursorama 29.04.2026 10:41 

    Le marché du crédit privé américain traverse sa première véritable zone de turbulences après des années d'expansion. Entre fragilité de certains modèles économiques, hausse attendue des défauts et inquiétudes sur la transparence des valorisations, les investisseurs ... Lire la suite

  • Le nom du brasseur Carlsberg apparaît sur les robinets de bière
    Carlsberg voit ses ventes progresser au 1er trimestre malgré la crise iranienne
    information fournie par Reuters 29.04.2026 10:30 

    Carlsberg a ‌fait état mercredi d'une croissance trimestrielle de ses ​volumes pour la première fois depuis plus d'un an, une note positive pour le brasseur danois alors ​que le secteur est confronté aux défis posés par la ​guerre en Iran. Le troisième brasseur ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank