CoStar prévoit un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux estimations en raison de perspectives commerciales incertaines

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CoStar Group CSGP.O a annoncé mardi des prévisions de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre inférieures aux estimations de Wall Street, adoptant une attitude prudente en raison de l'incertitude persistante sur le marché de l'immobilier commercial, ce qui a entraîné une baisse de plus de 3 % du cours de l'action en séance prolongée.

Le marché de l'immobilier commercial a mis du temps à se remettre de l'impact de la hausse des coûts d'emprunt et des tendances de travail hybride post-pandémie, ce qui a freiné les volumes de transactions et pesé sur la demande pour la suite de données et d'analyses phare de CoStar.

* CoStar, connu pour ses vastes bases de données sur l'immobilier commercial et ses analyses accessibles par abonnement, a développé sa plateforme Homes.com afin d'attirer davantage de trafic de consommateurs. La société détient également Apartments.com.

* La société prévoit un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre compris entre 922 et 932 millions de dollars, dont la valeur médiane est inférieure à l'estimation moyenne des analystes de 931 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* CoStar prévoit un bénéfice par action ajusté compris entre 27 et 30 cents pour le deuxième trimestre, contre une estimation de 27 cents par action.

* Le chiffre d'affaires du premier trimestre, clos le 31 mars, s'est établi à 897 millions de dollars, conformément aux estimations.

* Le bénéfice trimestriel ajusté s'est établi à 23 cents par action, dépassant les prévisions de 18 cents par action.

* CoStar a réaffirmé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel.

* Le fonds spéculatif Third Point de l'investisseur milliardaire Daniel Loeb ne mènera pas de bataille pour le contrôle de CoStar et a vendu l'intégralité de sa participation dans la société, avait rapporté Reuters en exclusivité au début du mois.