CORRIGÉ - MISE À JOUR N° 4-Le fabricant de puces CXMT se hisse en tête du classement des entreprises chinoises en termes de capitalisation boursière grâce à une hausse de 466 % lors de son introduction à la Bourse de Shanghai

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* La flambée de CXMT dépasse le top 10 mondial de 2026 et les introductions en bourse chinoises de plus de 5 milliards de dollars depuis 2006 – données Dealogic

* CXMT devient la plus grande société cotée en Chine en termes de capitalisation boursière totale

* Le fabricant de puces a levé 8,6 milliards de dollars lors de la plus grande introduction en bourse de l'année en Asie

* La société prévoit de multiplier par plus de sept son chiffre d'affaires au premier semestre

* L'action clôture à 49 yuans, après avoir atteint un plus haut à 55,03 yuans

(Mise à jour avec le chiffre clé de Dealogic au paragraphe 2) par Yantoultra Ngui et Samuel Shen

L'action de CXMT Corp

688825.SS a bondi de 466 % lors de ses débuts à la Bourse de Shanghai lundi, à la suite de la plus grande introduction en bourse de l'année en Asie, propulsant le fabricant de puces électroniques en tête du marché boursier chinois en termes de capitalisation boursière, malgré la récente vague de ventes qui a touché les valeurs technologiques mondiales.

Cette hausse en une seule journée a été la plus forte parmi les 10 plus grandes introductions en bourse mondiales de cette année en termes de valeur de transaction, selon les données de Dealogic. Elle a également constitué la plus forte hausse jamais enregistrée parmi les nouvelles cotations chinoises d’une valeur de 5 milliards de dollars ou plus, d’après les données de Dealogic remontant à 2006.

L’action a clôturé à 49 yuans, contre un prix de vente de 8,66 yuans par action, après avoir atteint un plus haut intrajournalier de 55,03 yuans. Cette hausse a porté la capitalisation boursière de CXMT à 3 300 milliards de yuans (487,73 milliards de dollars), en forte progression par rapport aux 85,5 milliards de dollars enregistrés lors du processus d’introduction en bourse.

Alors que les restrictions américaines intensifient la concurrence dans la course mondiale aux semi-conducteurs, CXMT s’est imposée comme un pilier essentiel de la stratégie de Pékin visant à développer une industrie des puces électroniques autosuffisante et à combler le retard dans les technologies stratégiques telles que l’intelligence artificielle.

Ces débuts fulgurants ont fait de CXMT la société cotée la plus valorisée de Chine, dépassant le géant bancaire Industrial and Commercial Bank of China, qui dominait depuis longtemps le marché.

La hausse enregistrée par le fabricant de puces dès son premier jour de cotation a également éclipsé les performances de China Resources New Energy 001248.SZ lors de son introduction en bourse, dont les actions avaient plus que doublé après une introduction en bourse de 3,6 milliards de dollars au début du mois.

UN FABRICANT DE PUCES CHINOIS DE PREMIER PLAN

Ces débuts en fanfare donnent une idée du prix que les investisseurs sont prêts à payer pour une entreprise chinoise de premier plan spécialisée dans les puces électroniques , alors que les marchés locaux font face à la volatilité suite à une vague de ventes provoquée par l’intelligence artificielle.

Selon les médias locaux, environ 141,1 milliards de yuans de titres CXMT ont été échangés lundi à Shanghai, faisant de cette société la première valeur de catégorie A à dépasser les 100 milliards de yuans de chiffre d’affaires en une journée.

Les actions du secteur chinois des puces .CSI932087 ont reculé de 0,4%, tandis que celles des sociétés de semi-conducteurs < .CSIH30184> ont progressé de 0,8%, les gestionnaires de fonds se repositionnant en faveur des actions CXMT.

“L’intérêt des investisseurs est en grande partie motivé par le fait que cette opération offre aux investisseurs chinois un moyen de s’exposer de manière significative au supercycle actuel de la mémoire”, a déclaré Jing Jie Yu, analyste actions chez Morningstar.

M. Yu a précisé que l’opération avait été réalisée avec une forte décote, à environ une fois le ratio cours/valeur comptable estimé par Morningstar pour 2027, contre 2,1 à 2,3 fois pour ses pairs mondiaux. Il a toutefois estimé que la flambée du titre lors de son premier jour de cotation était excessive, soulignant la nature cyclique du secteur de la mémoire et le frein à long terme que constituent les contrôles à l’exportation américains, qui restreignent l’accès aux technologies de pointe en matière de fabrication de puces.

La hausse vertigineuse de CXMT, dont la capitalisation boursière atteint désormais près de la moitié de celle de son concurrent américain Micron MU.O , a également suscité des craintes de bulle spéculative. Sa domination croissante en Chine lui a permis d’augmenter ses prix auprès de clients du secteur technologique tels que Huawei.

“L’action (CXMT) est trop chère et sent la spéculation”, a déclaré Yuan Yuwei, gestionnaire de fonds spéculatifs chez Trinity Synergy Investments, ajoutant qu’“il est difficile d’affirmer que cet optimisme est durable”.

Les valeurs liées à l’IA, notamment celles des fabricants de puces, ont été à l’avant-garde de la hausse des marchés boursiers mondiaux cette année. Mais les inquiétudes concernant des valorisations trop élevées et la question de savoir si les importantes dépenses d’investissement liées à l’IA généreront une croissance des bénéfices suffisamment rapide ont récemment tempéré l’enthousiasme des investisseurs.

Sur les autres marchés asiatiques, le KOSPI sud-coréen, à forte composante technologique .KS11 , et l’indice taïwanais

.TWII ont respectivement progressé de près de 1% et reculé de 0,5%, tandis que l’indice MSCI des valeurs informatiques de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJIT00NUS a chuté de 4,7%.

Seuls 6,73% du capital social élargi de CXMT étaient librement négociables lors de la cotation, la plupart des actions étant bloquées. Ce faible flottant initial pourrait amplifier les fluctuations de cours et générer un volume de transactions important.

PÉNURIE GRAVE DE MÉMOIRE

CXMT, anciennement ChangXin Memory Technologies, a levé 57,92 milliards de yuans (8,6 milliards de dollars) lors de son introduction en bourse, ce qui en fait la plus importante offre publique de semi-conducteurs jamais enregistrée en Chine continentale. Ce montant dépasse la vente d’actions de SMIC

0981.HK à Shanghai en 2020, d’un montant de 7,5 milliards de dollars, et le produit de l’introduction en bourse pourrait atteindre 66,61 milliards de yuans si l’option de surallocation est pleinement exercée.

Les fabricants de puces asiatiques et les entreprises construisant des centres de données et des infrastructures connexes ont profité d’une vague de dépenses s’élevant à des centaines de milliards de dollars de la part des grandes entreprises technologiques. Les résultats financiers publiés cette semaine par les “hyperscalers” devraient donner le ton quant au sentiment à court terme concernant le secteur de l’IA.

“Le marché de la mémoire reste tendu et les hausses de prix devraient se poursuivre jusqu’à la fin de 2027”, a déclaré Ellie Wang, analyste chez TrendForce, un cabinet d’études technologiques.

“Face à la persistance des pénuries d’approvisionnement, de nombreux clients cherchent à diversifier leur base de fournisseurs de mémoire, ce qui devrait profiter considérablement à CXMT et créer davantage d’opportunités commerciales.”

Dans son prospectus, CXMT a indiqué que la demande liée à l’IA avait alimenté la dernière reprise du marché des puces mémoire, mais a averti que le marché pourrait s’affaiblir si les investissements dans l’IA ralentissaient ou si les concurrents augmentaient trop l’offre.

La société prévoit que son chiffre d’affaires du premier semestre sera multiplié par plus de sept, pour atteindre entre 110 et 120 milliards de yuans. Elle table sur un bénéfice net compris entre 66 et 75 milliards de yuans, renversant ainsi la tendance par rapport à la perte enregistrée l’année précédente.

(1 $ = 6,7691 yuans renminbi)