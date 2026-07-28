Corning recule après la publication de ses résultats du deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

28 juillet - ** L'action du fabricant de verre spécialisé Corning GLW.N recule de 19 % à 116,12 dollars

** La société prévoit un chiffre d'affaires de base compris entre 4,9 et 5,0 milliards de dollars pour le troisième trimestre; la valeur médiane de 4,95 milliards de dollars est inférieure aux estimations de 4,97 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du segment des communications optiques a progressé de 32 % au deuxième trimestre, contre une croissance de 36 % au premier trimestre et une hausse de 81 % un an plus tôt

** Le chiffre d'affaires core du deuxième trimestre a progressé de 17 % en glissement annuel pour atteindre 4,74 milliards de dollars, contre une estimation de 4,61 milliards de dollars; le BPA core de 78 cents a dépassé les estimations de 76 cents

** La société prévoit pour le troisième trimestre un BPA core compris entre 85 et 89 cents, supérieur aux estimations de 85 cents

** Corning indique qu’elle reste en bonne voie pour la mise en œuvre de son plan « Springboard » révisé, qui vise un chiffre d’affaires annualisé de 20 milliards de dollars d’ici fin 2026

** Depuis la dernière clôture, l'action a progressé d'environ 64 % cette année