ConocoPhillips prévoit une remontée du prix plancher du pétrole à 70 dollars le baril, selon son président

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(Ajout de précisions aux paragraphes 2, 4 et 5)

Ryan Lance, président de ConocoPhillips COP.N , a déclaré lundi qu'il s'attendait à ce que le prix plancher du pétrole remonte à environ 70 dollars le baril et qu'il tablait sur un prix en milieu de cycle compris entre 65 et 70 dollars le baril pour le brut de référence américain West Texas Intermediate.

Le système pétrolier mondial a été mis à rude épreuve, mais n’a pas cédé, en raison du conflit au Moyen-Orient cette année, a déclaré M. Lance lundi lors de l’Energy Intelligence Forum à Londres.

La production pétrolière américaine pourrait dépasser les 14 à 14,5 millions de barils par jour si les cours du pétrole se maintiennent aux niveaux actuels, a-t-il ajouté.

Il faudrait attendre 2028 ou 2029 pour que la demande mondiale de pétrole se remette de la crise actuelle, mais rien n’empêcherait la demande de continuer à croître par la suite, a-t-il ajouté.

« La véritable question stratégique pour des entreprises comme la mienne est de savoir d'où proviendra la production conventionnelle pour satisfaire cette demande croissante », a déclaré Lance, ajoutant que ConocoPhillips se concentrait actuellement davantage sur les investissements en amont plutôt que sur ceux en milieu de chaîne.