ConocoPhillips estime que les retards éventuels du projet de GNL au Qatar ne devraient pas dépasser quelques mois

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ConocoPhillips COP.N a déclaré jeudi lors d'une conférence téléphonique suivant la publication des résultats que tout retard dans le projet de GNL au Qatar se mesurerait probablement en mois plutôt qu'en une année ou plus, ajoutant qu'il ne s'attendait pas à un impact significatif sur le flux de trésorerie disponible.