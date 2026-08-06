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ConocoPhillips estime que les retards éventuels du projet de GNL au Qatar ne devraient pas dépasser quelques mois
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 18:55
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

ConocoPhillips COP.N a déclaré jeudi lors d'une conférence téléphonique suivant la publication des résultats que tout retard dans le projet de GNL au Qatar se mesurerait probablement en mois plutôt qu'en une année ou plus, ajoutant qu'il ne s'attendait pas à un impact significatif sur le flux de trésorerie disponible.

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