Confrontée à la hausse des coûts de l'aluminium, Coca-Cola perd des parts de marché en Inde

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Alexander Marrow et Juveria Tabassum

Coca-Cola KO.N a perdu des parts de marché en Inde au deuxième trimestre, a déclaré mardi le directeur financier John Murphy, alors que l’entreprise est confrontée à des coûts élevés de l’aluminium et tente de combler les pénuries d’emballages pour les gammes de prix intermédiaires. Après que la guerre américano-israélienne contre l’Iran a provoqué une pénurie de Diet Coke en Inde en raison d’une réduction de l’approvisionnement en canettes en aluminium, et qu’une vague de "soirées Diet Coke" a fait grimper la demande, Coca-Cola a augmenté ses prix dans tout le pays et s’approvisionne désormais en canettes de plus grande taille en Asie du Sud-Est, ont indiqué des sources à Reuters. Coca-Cola a annoncé mardi de solides résultats trimestriels et a revu à la hausse ses prévisions annuelles, grâce notamment au succès de ses campagnes publicitaires liées à son parrainage de la Coupe du monde, mais l’Inde est restée un point faible, la baisse de sa part de marché pesant sur les résultats de la société dans la région Asie-Pacifique.

"L’année dernière a été difficile pour le secteur (en Inde), mais nous constatons un rebond cette année", a déclaré le directeur financier John Murphy à Reuters lors d’une interview, ajoutant qu’il était exact de dire que Coca-Cola avait perdu des parts de marché au cours du dernier trimestre.

"À l’heure actuelle, le segment de prix intermédiaire (compris entre 11 et 40 roupies indiennes), est celui pour lequel nous ne disposons pas encore de la structure de prix dont nous avons besoin. Nous y travaillons. Je m’attends donc à ce que, avec le temps, nous récupérions une partie des parts de marché perdues", a déclaré M. Murphy.

Les prix de l’aluminium et du plastique PET ont augmenté davantage cette année que ne l’avait prévu Coca-Cola, a indiqué M. Murphy, et l’entreprise s’efforce de compenser ces pressions sur les prix.

M. Murphy s’est dit optimiste quant au marché indien et a qualifié la hausse de la demande pour le Diet Coke de "merveilleux problème à avoir".

"Je pense que nous terminerons l’année avec une multiplication par dix de la demande pour cette marque — à partir d’une base très modeste, je tiens à le préciser."