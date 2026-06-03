Confiant pour son carburant cet été, Air France-KLM lance une campagne promotionnelle

Alors que des questions sur la disponibilité du carburant ont occupé l'espace médiatique depuis le printemps, Air France-KLM estime que les informations disponibles à ce jour permettent aux compagnies du groupe de confirmer qu'elles seront en mesure d'assurer leur programme de vols cet été.

"Nous suivons en permanence la disponibilité du carburant dans les escales que nous desservons et, comme l'ont relevé les gouvernements français et néerlandais ces dernières semaines, les signaux sont au vert pour le pic estival de juillet et août", affirme Benjamin Smith, directeur général. "Pendant cette période, nos compagnies assureront près de 2 200 vols par jour vers plus de 320 destinations à travers le monde."

En parallèle, pour offrir plus de flexibilité à leurs clients, Air France-KLM fait part du lancement, dès ce 3 juin, par Air France, KLM et Transavia, d'une campagne promotionnelle inédite pour des voyages au départ de la France, avec des billets modifiables sans frais, quel que soit le tarif sélectionné ou la cabine de voyage (Economy, Premium ou Business pour Air France et KLM).

Pour Air France et KLM, cette campagne concerne les liaisons long-courriers au départ de la France. Du 3 au 17 juin, tous les billets achetés, quelle que soit la date de voyage, le tarif sélectionné ou la cabine de voyage, seront modifiables sans frais jusqu'à la date effective du voyage.

Pour Transavia France, du 3 au 9 juin, l'option Flex sera proposée gratuitement, contre 10 EUR habituellement, sur toutes les liaisons au départ de la France métropolitaine. Transavia proposera, sur une sélection de vols, des réductions au départ de Paris et des régions françaises vers l'Europe et l'Afrique du Nord.

Une campagne similaire sera lancée par KLM et Transavia dans les prochains jours pour des voyages au départ des Pays-Bas.

Quelle que soit la date d'achat, et sans que cela soit lié à la campagne promotionnelle, Air France, KLM et Transavia s'engagent à ne pas demander de réajustement tarifaire en cas d'augmentation des coûts du carburant pour les réservations déjà confirmées et réglées.