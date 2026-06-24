Comment le pari de SK Hynix sur une puce mémoire de niche lui a permis de prendre plus de valeur que Samsung

À San Jose, en 2020, le logo de SK hynix s’expose devant son siège américain, accompagné de sa mascotte papillon (Crédits: Adobe Stock)

par Hyunjoo Jin et Heekyong Yang

Le fait que SK Hynix 000660.KS ait dépassé Samsung Electronics 005930.KS pour devenir l'entreprise la plus valorisée de Corée du Sud a été l'aboutissement de 14 années de paris qui lui ont valu scepticisme et mépris, mais qui l'ont finalement placée au cœur de la ruée vers l'or mondiale de l'IA.

En 2012, le conglomérat SK Group a racheté Hynix Semiconductor dans le cadre d'une opération jugée financièrement irresponsable. Samsung, en revanche, était valorisé à plus de dix fois SK Hynix et occupait la première place mondiale dans le domaine de la mémoire vive dynamique (DRAM), un type de mémoire utilisé dans les ordinateurs portables et les smartphones.

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Soucieuse de se démarquer, SK Hynix a misé sur un autre type de mémoire alors considéré comme une niche: les puces de mémoire à haute bande passante (HBM), capables de transmettre des données rapidement mais peu utilisées par les clients des centres de données.

L'entreprise a lancé le premier produit HBM au monde en collaboration avec Advanced Micro Devices AMD.O en 2014, mais a connu des difficultés avec la deuxième génération de ces puces, se retrouvant à la traîne derrière Samsung à la fin des années 2010. Cela a conduit les dirigeants à se demander s'il fallait mettre un terme au développement de la technologie HBM, ont déclaré deux anciens dirigeants.

Ils ont finalement décidé de miser encore plus fort, en repensant leur technologie et en investissant massivement dans de nouvelles capacités de production, car ils anticipaient une demande croissante de la part de Nvidia NVDA.O — alors connue comme fournisseur de puces graphiques 3D pour les marchés de l'informatique et des jeux vidéo —, a déclaré Shim Dae-yong, qui dirigeait à l'époque le développement de la technologie HBM chez SK Hynix.

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Ce pari, qui impliquait un investissement proposé de plus de 800 milliards de wons dans une usine d'assemblage à Icheon et d'autres actifs, a d'abord semblé se retourner contre eux. Cette usine a souffert d'une sous-utilisation de ses capacités en 2019, alors que la demande de Nvidia et des mineurs de cryptomonnaies s'effondrait.

"C'était un véritable casse-tête en 2019", a déclaré Shim. "C'était devenu obsolète."

Mais ce pari a fini par porter ses fruits lorsque le lancement de ChatGPT par OpenAI en 2022 a déclenché le boom de l'intelligence artificielle et la demande mondiale de puces HBM, devenues indispensables aux accélérateurs IA de Nvidia utilisés dans les centres de données pour entraîner et exécuter des modèles d'IA. Aujourd'hui, SK Hynix est le principal fournisseur de HBM de Nvidia.

"Personne ne s'attendait à ce que le marché de la HBM connaisse une croissance aussi explosive", a déclaré Shim. "Mais nous étions prêts, tant en termes de performances que de capacité."

Reuters s'est entretenu avec trois anciens dirigeants de SK Hynix, dont Shim, et a passé en revue deux ouvrages consacrés à l'entreprise afin d'illustrer ses débuts et son ascension fulgurante.

SK Hynix a refusé de commenter les questions de Reuters concernant cet article.

Le marché boursier sud-coréen a connu une forte volatilité ces derniers temps, et la capitalisation boursière de SK Hynix est passée sous celle de Samsung à la clôture de mercredi. L'action Samsung a bondi de 9,8 % mercredi, à la suite d'une information faisant état d'éventuels rachats d'actions .

UNE ENTREPRISE MARQUÉE PAR LES CRISES

Fondée en 1983 sous le nom de Hyundai Electronics, l'entreprise a traversé des crises et fait l'objet d'acquisitions avant de devenir SK Hynix.

En 2001, elle a frôlé la faillite lorsque les prix des puces ont chuté, avant d'être sauvée par ses banques créancières, menées par des prêteurs publics.

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Les créanciers ont ensuite tenté à plusieurs reprises de vendre leurs participations, notamment à Micron Technology MU.O en 2002, une décision qui a été rejetée par le conseil d'administration de la société.

Le groupe SK, alors connu pour ses activités dans les télécommunications et l'énergie, a racheté Hynix une décennie plus tard dans le cadre d'une opération qui a conduit Standard & Poor's Ratings Services à attribuer à SK Telecom une perspective négative , mettant en garde contre la nature hautement cyclique du secteur des semi-conducteurs et les importants besoins en dépenses d'investissement.

Le président du groupe SK, Chey Tae-won, a expliqué sa réflexion dans un ouvrage publié en janvier.

"Ce que je souhaitais vraiment accomplir lorsque nous avons acquis Hynix, c'était de la transformer d'un simple producteur de mémoires de base en une entreprise de semi-conducteurs de premier plan dont les produits seraient indispensables", a déclaré Chey.

Hyun Sun-yeop, ancien responsable des ressources humaines chez SK Hynix, a déclaré que le statut d'outsider de l'entreprise l'avait poussée à redoubler d'efforts.

"Nous pensions qu'il serait impossible de supplanter Samsung sur le marché des DRAM de base", a-t-il déclaré. "Nous étions prêts à tout pour changer la dynamique du marché. Il nous fallait une percée décisive."

Son orientation vers la technologie HBM a par la suite permis à SK Hynix de se remettre du cycle d'expansion et de récession de l'industrie mondiale de la mémoire plus rapidement que Samsung. En 2023, un grave ralentissement a fait chuter les prix de la mémoire, contraignant SK Hynix à enregistrer une perte d'exploitation annuelle de 7,73 billions de wons.

En 2024, l'entreprise a enregistré un bénéfice d'exploitation record et a brièvement dépassé Samsung pour devenir le premier fabricant mondial de DRAM en 2025.

"Personne n'aurait jamais imaginé que SK Hynix dépasserait Samsung", a déclaré Shin Jae-yong, professeur de gestion d'entreprise à l'Université nationale de Séoul.

"Il est pratiquement impossible pour un numéro deux de rattraper le leader du marché dans ce secteur à forte intensité capitalistique, qui nécessite des investissements colossaux. La technologie HBM a été le puissant moteur qui leur a permis de renverser la situation."

Aujourd'hui, Samsung tente de rattraper son retard. Son activité de fonderie interne fournit des composants clés pour les puces HBM, tandis que SK Hynix s'appuie sur Taiwan Semiconductor Manufacturing 2330.TW pour produire ce qu'on appelle la « matrice de base » à l'aide d'une technologie moins avancée.

La réussite de SK Hynix a contribué à dynamiser l'économie sud-coréenne et son marché boursier, et a fait de ses employés des partis matrimoniaux très convoités . Mercredi, la société a annoncé qu'elle prévoyait de lever jusqu'à 45,45 billions de wons (29,43 milliards de dollars) via l'introduction en bourse de certificats de dépôt américains (ADR) en juillet, afin d'élargir sa base d'investisseurs et d'augmenter sa capacité de production.

La société a également dépassé les attentes de ses dirigeants, son action ayant bondi de plus de 340 % cette année.

En 2024, Chey, le président du groupe SK, a déclaré que SK Hynix devrait viser une capitalisation boursière de 1 quadrillion de wons, puis la porter à terme à 2 quadrillions de wons, selon un ouvrage intitulé "Super Momentum".

Lundi, elle est devenue la société cotée la plus valorisée de Corée du Sud, avec une capitalisation boursière de près de 2,1 quadrillions de wons.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))