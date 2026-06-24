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Comment le pari de SK Hynix sur une puce mémoire de niche lui a permis de dépasser Samsung en termes de valeur
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 04:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le pari de SK Hynix sur les puces mémoire à haut débit a été le moteur de son essor

* Le pari sur les puces HBM a porté ses fruits lorsque le boom de l’IA a pris son essor

* Lundi, la capitalisation boursière de SK Hynix a dépassé celle de Samsung en actions ordinaires

par Hyunjoo Jin et Heekyong Yang

Le fait que SK Hynix 000660.KS ait dépassé Samsung Electronics 005930.KS pour devenir l’entreprise la plus valorisée de Corée du Sud a été l’aboutissement de 14 années de paris qui lui ont valu scepticisme et mépris, mais qui l’ont finalement placée au cœur de la ruée vers l’or mondiale de l’IA.

En 2012, le conglomérat SK Group a racheté Hynix Semiconductor dans le cadre d’une opération jugée financièrement irresponsable. Samsung, en revanche, était valorisé plus de dix fois SK Hynix et occupait la première place mondiale dans le domaine de la mémoire vive dynamique (DRAM), un type de mémoire utilisé dans les ordinateurs portables et les smartphones.

Soucieuse de se démarquer, SK Hynix a misé sur un autre type de mémoire alors considéré comme un marché de niche: les puces de mémoire à large bande passante (HBM), capables de transmettre des données rapidement mais peu utilisées par les clients des centres de données.

L’entreprise a lancé le premier produit HBM au monde en collaboration avec Advanced Micro Devices AMD.O en 2014, mais a connu des difficultés avec la deuxième génération de ces puces, se retrouvant à la traîne derrière Samsung à la fin des années 2010. Cela a conduit les dirigeants à se demander s’il fallait mettre un terme au développement de la technologie HBM, ont déclaré deux anciens dirigeants.

Ils ont finalement décidé de miser encore plus fort, en repensant leur technologie et en investissant massivement dans de nouvelles capacités de production, car ils anticipaient une demande croissante de la part de Nvidia NVDA.O — alors connu comme fournisseur de puces graphiques 3D pour les marchés de l’informatique et des jeux vidéo —, a déclaré Shim Dae-yong, qui dirigeait à l’époque le développement de la technologie HBM chez SK Hynix.

Ce pari, qui impliquait un investissement de 880 milliards de wons (640 millions (XX millions d'euros) de dollars) dans une usine d’assemblage à Icheon et d’autres actifs, a d’abord semblé se retourner contre eux. Cette usine a souffert d’une sous-utilisation de ses capacités en 2019, alors que la demande de Nvidia et des mineurs de cryptomonnaies s’effondrait.

« C’était un véritable casse-tête en 2019 », a déclaré M. Shim. « Elle était obsolète. »

Mais cet investissement a fini par porter ses fruits lorsque le lancement de ChatGPT par OpenAI en 2022 a déclenché le boom de l’intelligence artificielle et la demande mondiale de puces HBM, devenues indispensables aux accélérateurs IA de Nvidia utilisés dans les centres de données pour entraîner et exécuter des modèles d’IA. Aujourd’hui, SK Hynix est le principal fournisseur de HBM de Nvidia.

« Personne ne s’attendait à ce que le marché de la HBM connaisse une croissance aussi explosive », a déclaré M. Shim. « Mais nous étions prêts, tant en termes de performances que de capacité. »

Reuters s’est entretenu avec trois anciens dirigeants de SK Hynix, dont M. Shim, et a passé en revue deux ouvrages consacrés à l’entreprise afin d’illustrer ses débuts et son ascension fulgurante.

SK Hynix a refusé de commenter les questions de Reuters concernant cet article.

Le marché boursier sud-coréen a connu une forte volatilité ces derniers temps et la capitalisation boursière de SK Hynix est passée sous celle de Samsung mercredi.

UNE ENTREPRISE MARQUÉE PAR LES CRISES

Fondée en 1983 sous le nom de Hyundai Electronics, l’entreprise a traversé des crises et fait l’objet d’acquisitions avant de devenir SK Hynix.

En 2001, elle a frôlé la faillite lorsque les prix des puces ont chuté, avant d’être sauvée par ses banques créancières, menées par des établissements publics.

Les créanciers ont ensuite tenté à plusieurs reprises de vendre leurs participations, notamment à Micron Technology

MU.O en 2002, une décision qui a été rejetée par le conseil d’administration de la société.

Le groupe SK, alors connu pour ses activités dans les télécommunications et l’énergie, a racheté Hynix une décennie plus tard dans le cadre d’une opération qui a conduit Standard & Poor’s Ratings Services à attribuer à SK Telecom une perspective négative , mettant en garde contre la nature hautement cyclique de l’industrie des semi-conducteurs et les importants besoins en dépenses d’investissement.

Le président du groupe SK, Chey Tae-won, a expliqué sa réflexion dans un ouvrage publié en janvier.

« Ce que je souhaitais vraiment accomplir lorsque nous avons acquis Hynix, c’était de la transformer d’un simple producteur de mémoires de base en une entreprise de semi-conducteurs de premier plan dont les produits seraient indispensables », a déclaré M. Chey.

Hyun Sun-yeop, ancien responsable des ressources humaines chez SK Hynix, a déclaré que le statut d’outsider de l’entreprise l’avait poussée à redoubler d’efforts.

« Nous pensions qu’il serait impossible de supplanter Samsung sur le marché des DRAM de base », a-t-il déclaré. « Nous étions prêts à tout pour changer la dynamique du marché. Il nous fallait une percée décisive. »

Son orientation vers la technologie HBM a par la suite aidé SK Hynix à se remettre du cycle d’expansion et de récession de l’industrie mondiale de la mémoire plus rapidement que Samsung. En 2023, un grave ralentissement a fait chuter les prix de la mémoire, poussant SK Hynix à enregistrer une perte d’exploitation annuelle de 7,73 billions de wons.

En 2024, l’entreprise a enregistré un bénéfice d’exploitation record et a brièvement dépassé Samsung pour devenir le premier fabricant mondial de DRAM en 2025.

« Personne n’aurait jamais imaginé que SK Hynix dépasserait Samsung », a déclaré Shin Jae-yong, professeur de gestion d’entreprise à l’Université nationale de Séoul.

« Il est pratiquement impossible pour un numéro deux de rattraper le leader du marché dans ce secteur à forte intensité capitalistique, qui nécessite des investissements colossaux. La technologie HBM a été le puissant moteur qui leur a permis de renverser la situation. »

Aujourd’hui, Samsung tente de rattraper son retard. Son activité de fonderie interne fournit des composants clés pour les puces HBM, tandis que SK Hynix s’appuie sur Taiwan Semiconductor Manufacturing 2330.TW pour produire ce qu’on appelle la « puce de base » à l’aide d’une technologie moins avancée.

La réussite de SK Hynix a contribué à dynamiser l’économie sud-coréenne et son marché boursier, et a fait de ses employés des partis matrimoniaux très convoités . L’entreprise se prépare à entrer en bourse aux États-Unis dès le mois d’août afin d’élargir sa base d’investisseurs, selon Reuters.

Elle a également dépassé les attentes de ses dirigeants, son action ayant bondi de plus de 340 % cette année.

En 2024, Chey, le président du groupe SK, avait déclaré que SK Hynix devait viser une capitalisation boursière de 1 quadrillion de wons, puis la porter à terme à 2 quadrillions de wons, selon un ouvrage intitulé *Super Momentum*.

Lundi, elle est devenue la société cotée la plus valorisée de Corée du Sud, avec une capitalisation boursière de près de 2,1 quadrillions de wons.

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
519,8500 USD NASDAQ -5,76%
MICRON TECHNOLOGY
1 051,7700 USD NASDAQ -13,18%
NVIDIA
200,0400 USD NASDAQ -4,13%
SAMSUNG ELECTRON
140,0000 USD OTCBB +114,69%
TSMC
17,2402 USD OTCBB 0,00%
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