Le président du groupe SK déclare que la pénurie de plaquettes de silicium durera jusqu'en 2030 et tente de stabiliser les prix des mémoires

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* Le président du groupe SK, Chey Tae-won, s'attend à ce que la pénurie de plaquettes de silicium dure jusqu'en 2030

* Chey évoque une nouvelle stratégie pour stabiliser les prix des DRAM

* SK Hynix envisage une cotation ADR aux États-Unis pour élargir sa présence mondiale

(Mise à jour du cours de l'action et ajout de détails au paragraphe 8) par Max A. Cherney, Stephen Nellis et Heekyong Yang

Le président du groupe sud-coréen SK, Chey Tae-won, a déclarélundique la pénurie mondiale de plaquettes de silicium devrait persister jusqu'en 2030, car la demande stimulée par l'intelligence artificielle continue de dépasser l'offre.

S'adressant aux journalistes en marge de la conférence GTC de Nvidia NVDA.O à San Jose, en Californie, M. Chey a déclaré que SK Hynix 000660.KS examine la possibilité d'une cotation ADR aux États-Unis afin d'élargir sa base mondiale d'investisseurs, tandis que son directeur général pourrait dévoiler des plans visant à stabiliser les prix des puces DRAM et que le groupe explore des sources d'énergie alternatives.

SK Hynix, le principal fournisseur de mémoire à grande largeur de bande (HBM) de Nvidia, occupe la première place sur le marché HBM avec une part de 57 % et détient une part de 32 % du marché mondial de la DRAM, ce qui en fait le deuxième acteur le plus important, selon Counterpoint.

"L'IA veut en fait beaucoup de HBM, et une fois la HBM fabriquée, nous devons utiliser beaucoup de plaquettes de silicium", a déclaré M. Chey, expliquant la pénurie de plaquettes de silicium.

"Nous avons donc besoin d'un certain temps pour augmenter le nombre de plaquettes de silicium, au moins quatre à cinq ans. La pénurie actuelle pourrait se poursuivre jusqu'en 2030, et nous nous attendons donc à une pénurie de plaquettes de plus de 20 %", a déclaré M. Chey.

Il a déclaré que SK Hynix s'efforcerait d'élaborer une stratégie pour stabiliser les prix des DRAM.

"Je ne peux pas l'annoncer ici, mais je suppose que notre directeur général va annoncer un nouveau plan pour stabiliser le prix des DRAM", a déclaré M. Chey.

Interrogé sur l'expansion des capacités de fabrication de puces aux États-Unis, où sont basés de nombreux clients de SK Hynix, M. Chey a déclaré que l'établissement d'usines à l'étranger nécessitait une alimentation électrique, de l'eau, des conditions de construction et des talents d'ingénierie adéquats. En conséquence, il a déclaré que cela ne pouvait pas se faire facilement à la demande, ajoutant que l'entreprise se concentrait actuellement sur la production en Corée.

En ce qui concerne une éventuelle cotation ADR aux États-Unis, M. Chey a déclaré que cette démarche pourrait contribuer à élargir la base d'actionnaires de SK Hynix au-delà de la Corée, en augmentant l'exposition aux investisseurs américains et internationaux et en renforçant sa présence au niveau mondial.

M. Chey a également déclaré que les tensions au Moyen-Orient avaient créé de nombreuses difficultés en raison de la hausse des prix de l'énergie, ce qui a poussé le groupe à rechercher d'autres sources d'énergie disponibles.

Les actions de SK Hynix étaient en hausse de 2,7 % mardi matin à Séoul, contre une hausse de 2,4 % de l'indice de référence KOSPI .KS11 .