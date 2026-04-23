SK Hynix établit un record en multipliant par cinq son bénéfice trimestriel et en déclarant que la demande de puces d'IA dépasse sa capacité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La demande liée à l'IA fait grimper les prix des mémoires DRAM et NAND

* L'offre de puces se resserre malgré l'augmentation de la capacité

* SK Hynix prévoit d'importants investissements dans les usines et les outils EUV

* Le fabricant de puces revoit les mesures de rendement pour les actionnaires

* Les actions ont augmenté de près de 90 % cette année, la valeur du marché dépasse celle d'ASML

(Refonte après la conférence téléphonique sur les résultats) par Heekyong Yang et Joyce Lee

Le sud-coréen SK Hynix

000660.KS a établi jeudi un record de profit trimestriel en multipliant par cinq ses bénéfices et en prévoyant que la demande de puces d'intelligence artificielle dépasserait la capacité de production, apaisant ainsi les inquiétudes concernant le ralentissement des dépenses d'intelligence artificielle par les grandes entreprises technologiques.

Les perspectives du fournisseur Nvidia NVDA.O indiquent que la forte dynamique reste intacte pour les puces de mémoire à grande largeur de bande utilisées dans les jeux de puces d'IA, ce qui maintient l'offre limitée et les prix élevés.

"Les demandes des clients pour les puces (HBM) au cours des trois prochaines années dépassent déjà largement notre capacité de production", a déclaré Ki Tae Kim, responsable des ventes et du marketing HBM, lors d'une conférence téléphonique sur les résultats.

Le deuxième fabricant mondial de puces mémoire après Samsung Electronics 005930.KS a également déclaré qu'il voyait un impact limité de la guerre au Moyen-Orient, ayant sécurisé ses stocks et diversifié ses fournisseurs de produits chimiques clés, et s'étant assuré un approvisionnement en énergie par des contrats à long terme, minimisant ainsi l'impact de la volatilité des prix.

LA HAUSSE DES PRIX DES PUCES S'ATTÉNUE

Les prix contractuels de certaines puces DRAM ont bondi de près de 83 % au premier trimestre par rapport au trimestre précédent, tandis que les prix de certains produits NAND ont grimpé d'environ 160 %, selon les données de l'observateur du marché TrendForce. Il s'attend à ce que les prix augmentent au cours du trimestre actuel, ce qui laisse présager un autre trimestre de forte croissance des bénéfices, alors que les entreprises technologiques s'efforcent d'obtenir des puces pour l'infrastructure de l'IA.

Le rythme des augmentations de prix pourrait commencer à ralentir après le deuxième trimestre, mais l'offre limitée se poursuivra jusqu'à ce que de nouvelles capacités de production soient mises en service, ce qui peut prendre plus d'un an après le début de la construction, ont déclaré les analystes.

SK Hynix a déclaré qu'il s'attendait à ce que l'environnement de prix favorable se poursuive "pour le moment", car la demande liée à l'IA compense la demande plus faible des fabricants de PC et de smartphones.

Chey Tae-won, président du groupe SK Group, a déclaré le mois dernier qu'une pénurie mondiale de plaquettes de silicium devrait persister jusqu'en 2030, car la demande induite par l'IA dépasse l'offre.

SK Hynix a déclaré plus tôt qu'il accélérait l'expansion de ses capacités , notamment en avançant l'ouverture d'une usine de fabrication de puces en Corée du Sud pour répondre à l'augmentation de la demande.

Le fabricant de puces a déclaré que les investissements de cette année augmenteront considérablement par rapport aux 30,2 billions de wons de l'année dernière (20,37 milliards de dollars), en mettant l'accent sur la construction d'infrastructures au Yongin Cluster, l'accélération de la fabrication M15X et la sécurisation de l'équipement clé.

En mars, SK Hynix a déclaré qu'il achèterait à ASML

ASML.AS des outils de lithographie EUV d'une valeur de 11,95 billions de wons d'ici à 2027.

Le fabricant de puces a également déclaré qu'il examinait les mesures de rendement pour les actionnaires, y compris les dividendes, les rachats d'actions et les annulations, et qu'il visait à finaliser les plans au cours de l'année.

SK Hynix a déclaré un bénéfice d'exploitation de 37,6 billions de wons pour la période janvier-mars, contre 7,4 billions de wons un an plus tôt.

Ce chiffre est conforme à l'estimation LSEG SmartEstimate de 37,9 billions de wons, qui est pondérée en fonction des analystes qui sont plus régulièrement précis.

Le chiffre d'affaires trimestriel a augmenté de 198 % pour atteindre 52 600 milliards de wons.

Le prix de l'action SK Hynix a augmenté de 2,1 % dans les échanges du matin, comparé à la hausse de 1,2 % de l'indice de référence KOSPI .KS11 .

L'action a bondi de près de 90 % depuis le début de l'année, avec une valeur de marché atteignant environ 590 milliards de dollars, dépassant les 570 milliards de dollars d'ASML, la société la plus précieuse d'Europe. ($1 = 1 482,6000 wons)