Vaste feu de forêt dans l'ouest du Canada: 20.000 évacués, l'état d'urgence déclaré

Photo prise le 7 août 2026 et diffusée le lendemain par le Service canadien de la faune de Colombie-Britannique montrant des pompiers luttant contre un incendie de forêt près de Summerland, dans l’ouest du Canada ( BC Wildfire Service / Handout )

Les autorités canadiennes ont déclaré samedi l'état d'urgence dans la province occidentale de la Colombie-Britannique où se propage rapidement un énorme incendie de forêt ayant contraint plus de 20.000 personnes à évacuer pendant la nuit.

Des vents ont attisé l'incendie de Bald Range près du lac Okanagan au sud de la Colombie-Britannique, qui a pris rapidement de l'ampleur et a déjà ravagé plus de 10.000 hectares, touchant les populations des vallées environnantes.

Les pompiers de la province, ont signalé un total de 102 feux de forêt actifs sur le territoire dimanche matin, dont près de la moitié paraissent hors de contrôle.

"Au cours des dernières 24 heures, une allure extrême des feux a été observée dans le sud de la Colombie-Britannique en raison de conditions de chaleur et de sécheresse persistantes", ont indiqué les pompiers.

Photo prise le 7 août 2026 et diffusée le lendemain par le Service canadien de la faune de Colombie-Britannique montrant un incendie de forêt en cours près de Summerland, dans l’ouest du Canada ( BC Wildfire Service / Handout )

Les opérations d'intervention d'urgence ont été entravées par "une allure extrême des feux associée à une très mauvaise visibilité", ont-t-ils ajouté.

La Gendarmerie royale du Canada a déclaré "mener une enquête" sur un éventuel décès signalé par un habitant de Meadow Valley.

Les autorités n'ont encore communiqué aucun bilan relatif à des victimes et aux dégâts.

Selon CTV News, plus de 50 personnes ont dû être évacuées par voie aérienne de la localité de Faulder.

"Nous savons qu'il y a eu des pertes importantes de maisons et de biens. Nous savons aussi que certaines personnes se sont retrouvées piégées, les conditions ayant changé très rapidement", a déclaré samedi le Premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, dans un communiqué.

"Des évacuations aériennes sont en cours pour des personnes qui sont restées isolées" par l'incendie, a ajouté M. Eby.

L'incendie a été signalé pour la première fois tôt vendredi soir et M. Eby a averti samedi qu'il "reste extrêmement actif et que d'importants défis subsistent".

Kelly Greene, ministre provinciale de la Gestion des situations d'urgence et de la Préparation aux changements climatiques, a déclaré l'état d'urgence.

Les trois dernières saisons des feux ont été parmi les plus destructrices jamais enregistrées au Canada, vaste pays qui se réchauffe deux fois plus rapidement que le reste de la planète.

Le Premier ministre canadien Mark Carney a salué sur X les pompiers du pays qui travaillent "inlassablement pour assurer la sécurité des citoyens".

"Le gouvernement fédéral est prêt à aider et à soutenir le gouvernement de la Colombie-Britannique dans ces efforts. Mes pensées vont à toutes les personnes qui ont été forcées de quitter leur domicile et j'espère qu'elles pourront y retourner saines et sauves rapidement", a déclaré M. Carney.

Abritant plus d'un quart des forêts boréales mondiales, dont près de 40% sont non-aménagées - c'est-à-dire laissées à leur état naturel - le Canada n'a pas les moyens humains et matériels d'éteindre l'ensemble de ces feux et concentre ses efforts sur la protection des zones peuplées, notamment par des populations autochtones.