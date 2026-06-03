Colas a démarré les travaux du tramway de l'ouest d'Helsinki

Destia, filiale finlandaise de Colas a démarré les travaux du tramway de l'ouest d'Helsinki. Destia a reçu l'ordre de démarrage pour la première phase du projet, d'un montant d'environ 30 millions d'euros.

La future ligne de tramway 14 reliera le centre-ville au quartier résidentiel de Kannelmäki, situé au nord-ouest de la capitale, et sera intégrée au réseau de transports urbains.

Le projet représente un investissement d'environ 340 millions d'euros, dont une part estimée à 187 millions d'euros pour l'alliance menée par Destia.

Le programme prévoit la création de l'infrastructure ferroviaire ainsi qu'une transformation urbaine d'ensemble. Il comprend la requalification des principaux axes en boulevards urbains, l'amélioration des espaces publics et le développement des infrastructures cyclables.

"Ce projet illustre pleinement notre capacité à accompagner des opérations complexes de transport urbain à grande échelle. En tant que partenaire clé de l'alliance, nous mobilisons nos expertises pour garantir une réalisation maîtrisée des travaux et répondre aux enjeux de mobilité durable de la métropole" a déclaré Francis Grass, directeur général EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) et spécialités de Colas.