Citi revoit à la hausse ses prévisions pour le Brent au troisième trimestre 2026, à 86 dollars le baril

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions tirées de la note)

Citi a annoncé jeudi avoir relevé sa prévision moyenne du Brent, évaluée à la valeur de marché, pour le troisième trimestre 2026, la faisant passer de 80 dollars le baril à 86 dollars le baril,en invoquant un délai plus long que prévu pour la réouverture du détroit d'Ormuz .

Citi a précisé qu'elle maintenait ses prévisions de cours moyen du Brent pour le quatrième trimestre 2026 et 2027 à respectivement 70 dollars le baril et 65 dollars le baril.

“Nous pensons que l’Iran a tout intérêt à tenter de briser le blocus le plus tôt possible, son économie souffrant d’une chute spectaculaire de sa monnaie et d’une perte de recettes pétrolières ces dernières semaines,” a déclaré Citi.

La banque a indiqué qu’elle s’attendait à une escalade à court terme au Moyen-Orient, qui conduirait finalement à une nouvelle poussée majeure en faveur d’un accord, ou à ce que d’autres facteurs évoluent de manière à permettre la réouverture du détroit au quatrième trimestre 2026.

Citi a également revu à la baisse ses prévisions concernant le prix du gaz naturel au Henry Hub aux États-Unis pour le troisième trimestre, à 2,9 dollars par million d’unités thermiques britanniques (BTU), en raison des perspectives de hausse de la production. Elle a relevé ses prévisions pour les prix de référence européens TTF à 60 €/MWh pour le troisième trimestre et à 56 €/MWh pour le quatrième trimestre, le marché continuant de tabler sur une perturbation importante des exportations de GNL via le détroit.