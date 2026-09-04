Adobe nomme Chakravarthy, un cadre de l'entreprise, au poste de directeur général, tandis que Narayen devient président exécutif

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des informations contextuelles et des détails tout au long du texte)

Adobe ADBE.O a nommé jeudi Anil Chakravarthy pour succéder à Shantanu Narayen, directeur général de longue date, confiant à ce cadre de l’entreprise la mission de faire face à une vague de nouveaux concurrents spécialisés dans l’IA qui menacent la position dominante de l’entreprise sur le marché des logiciels de conception.

M. Narayen, qui occupe le poste de directeur général depuis plus de 18 ans, deviendra président exécutif, a indiqué la société.

M. Chakravarthy prend les rênes alors qu’ Adobe tente de rassurer les investisseurs inquiets des perturbations que pourraient causer à son activité les progrès de la technologie d’IA.

Son action, à l’instar de celles d’autres éditeurs de logiciels jugés vulnérables à une restructuration du secteur, a chuté d’environ 18 % cette année, après avoir reculé de plus de 21 % en 2025.

Bien que l’entreprise ait cherché à renforcer son offre en mettant l’IA au cœur de ses activités, certains analystes restent sceptiques.

Le fabricant de Photoshop a néanmoins revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels en juin, reflétant la demande croissante pour ses produits et outils d’IA, qui sont au cœur de sa stratégie visant à conserver son avance sur des concurrents tels que Figma FIG.N et Canva.

Adobe a également annoncé le départ de son directeur financier, Dan Durn, le même mois, ce qui a accru les incertitudes jusqu’à la nomination d’un successeur définitif .

La nomination de Chakravarthy intervient après qu’Adobe a annoncé en mars que Narayen quitterait ses fonctions dès qu’un successeur serait désigné, mettant ainsi fin à un mandat au cours duquel il a contribué à faire de produits phares tels que Photoshop, Illustrator, Premiere Pro et InDesign des noms incontournables parmi les créatifs du monde entier.

Diplômé du MIT, M. Chakravarthy a rejoint Adobe en janvier 2020 pour diriger son activité dédiée à l’expérience numérique. Il a ensuite pris en charge l’amélioration de l’interaction des clients avec Adobe, tout en supervisant ses équipes mondiales de vente et de service client.

Il était auparavant directeur général de la société de gestion de données dans le cloud Informatica pendant quatre ans, après avoir occupé des postes de direction chez Symantec, VeriSign et McKinsey & Co.

L'action a reculé de 1,7 % dans les échanges après la clôture jeudi.