Tesla lance jeudi à Austin son Cybercab, robotaxi sans volant ni pédales

Un prototype du Cybercab, véhicule sans volant ni pédales de Tesla pour service de robotaxi, à Los Angeles le 3 décembre 2024 ( AFP / Frederic J. BROWN )

Le groupe Tesla, spécialiste des véhicules électriques et du stockage énergétique, a organisé un événement mystérieux jeudi en fin d'après-midi à Austin (Texas) pour lancer son Cybercab, véhicule sans pédales ni volant spécialement conçu pour des services de taxi sans chauffeur.

Tesla n'a donné aucune précision sur cette soirée, se contentant d'une animation numérique postée sur X le 22 août, pour annoncer la célébration du "lancement de (son) robotaxi Cybercab avec un événement exclusif à Austin".

Le groupe et des dirigeants ont ensuite multiplié les allusions sur X avec des émojis de robot et de taxi, les mots "Cybercab, Cybercab, Cybercab" ou des animations, mais ce sont des fans de la marque qui ont révélé que l'événement devait commencer à 16H45 heure du Texas (21H45 GMT).

"Une nuée de Cybercabs", a posté jeudi matin Elon Musk, patron de Tesla, avec la photo d'une dizaine d'entre eux.

En milieu de journée, toujours sans évoquer l'événement prévu plus tard ni une éventuelle retransmission en direct comme Tesla en est coutumier, il a relevé que le Cybercab était "tout simplement un salon confortable sur roues avec une super télé et un son formidable".

"Le futur est arrivé à Austin", a annoncé Tesla sur X peu après, avec une vidéo promotionnelle.

Pour le chef de l'intelligence artificielle de Tesla, Ashok Elluswamy, c'est une "journée importante pour l'avenir des transports".

Depuis plusieurs semaines, les réseaux sociaux pullulaient de signalements d'exemplaires dans les rues ou stationnés par dizaines sur des parkings, y voyant les prémices d'un lancement d'ampleur.

Le Cybercab a été dévoilé en octobre 2024 en grande pompe dans un studio de Hollywood. Elon Musk prévoyait alors une production avant 2027.

Tesla a lancé en juin 2025 un service restreint de robotaxi à Austin, en utilisant ses SUV grand public Model Y équipés du logiciel de conduite autonome. La zone géographique a été progressivement élargie et le service ouvert au grand public.

Il opère désormais dans d'autres villes américaines (Orlando, Tampa, Miami, Dallas, Houston, San Francisco).

Cybercab pour deux

Le Cybercab est un véhicule à la silhouette d'un coupé et à la carrosserie dorée, dépourvu de volant, de pédales et de rétroviseurs, et équipé de portières papillon. Son coffre peut contenir jusqu'à deux valises de soute et deux valises cabine.

Un prototype du Cybercab, véhicule sans volant ni pédales de Tesla pour service de robotaxi, à Berlin le 20 novembre 2024 ( AFP / John MACDOUGALL )

Il a été conçu avant tout pour des services de robotaxi et peut transporter jusqu'à deux personnes. Mais il est interdit aux moins de 13 ans à ce stade.

Jeudi matin, l'application et le site du robotaxi ont été mis à jour pour intégrer le Cybercab et un manuel d'utilisation du nouveau moyen de transport a été publié.

D'après des photos et vidéos de l'intérieur de l'habitacle postées par des internautes, au moins un exemplaire était accessible en centre ville d'Austin pour des démonstrations statiques.

"Je n'arrive pas à croire que le jour est enfin arrivé", a posté Sawyer Merritt, fan de la marque et influenceur, en publiant une vidéo de son exploration de ce véhicule.

Tesla a aussi posté jeudi un formulaire pour en commander en flotte. Le constructeur avait déjà précisé vouloir le vendre ultérieurement aux particuliers, en dessous de 30.000 dollars.

A Austin, les clients pourront donc choisir entre un Cybercab et un Model Y, qui peut transporter davantage de personnes.

D'après FSD Database, qui compile les données de l'agence chargée des véhicules à moteur (DMV) du Texas, Tesla avait enregistré jeudi matin 314 robotaxis, dont 45 Cybercabs.

Le Texas dispose d'une réglementation favorable aux véhicules autonomes, qui en fait l'un des terrains d'expérimentation favoris pour des services de robotaxis déjà opérationnels comme Waymo (Google) et Zoox (Amazon), ou en test comme Motional (Hyundai).

La réglementation fédérale impose néanmoins la présence d'un volant et de pédales pour toute exploitation commerciale, sauf exemption comme celle obtenue par Zoox fin juillet.

Or, selon les informations obtenues par l'AFP, Tesla n'a déposé à ce jour aucune demande d'exemption auprès de l'agence fédérale de sécurité routière (NHTSA).

L'agence est en contact avec Tesla et surveille la situation, a indiqué une source proche du dossier.